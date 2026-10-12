Mercedes Sprinter превратили в роскошный автодом с надувной палаткой на крыше

Mercedes-Benz Sprinter лег в основу очередного необычного кемпер-проекта, представленного в Европе. Машина трансформировалась в автодом Noah Camper Platinum, главная «фишка» которого скрывается над жилым отсеком и позволяет увеличить количество спальных мест без расширения кузова.

Noah Camper Platinum обладает длиной 6,97 метра, шириной 2,02 метра и высотой 2,65 метра. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 190 л. с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Допустимая полная масса составляет 4100 кг, а за дополнительную плату ее можно увеличить до 4700 кг. В салоне предусмотрены два ремня безопасности и от двух до четырех спальных мест в зависимости от комплектации.

Обеденная зона расположена напротив входа. Благодаря поворотным креслам в кабине за столом могут разместиться до четырех человек. Над столовой группой установлен вместительный шкаф с защелками, которые удерживают вещи во время движения.

Кухонный блок оборудован выдвижными ящиками и навесными шкафами для посуды и принадлежностей. Однако проход рядом с гарнитуром узкий, поэтому для открытия ящиков приходится отходить в сторону или назад, так что в эргономике разработчикам кемпера все же пришлось идти на компромиссы.

В передней части кухни находится холодильник Dometic Series 10 с дверцей, открывающейся в обе стороны. Это упрощает доступ к продуктам из салона и снаружи автомобиля. В рабочую поверхность встроены мойка и двухконфорочная варочная панель. За дополнительную плату доступна индукционная панель.

Ванная комната штатно оборудована кассетным туалетом, раковиной и душем с верхней лейкой. В качестве платной опции предлагается компостный туалет Clesana.

Основная кровать расположена в задней части автодома. Окна по периметру обеспечивают естественное освещение. В зависимости от планировки спальное место устанавливается поперек или вдоль кузова. Размеры матрасов варьируются от 2,00 × 1,40 до 1,99 × 1,75 метра.

Но главной особенностью кемпера является даже не все это, а надувная палатка X Gloo на крыше. Ее можно заказать дополнительно, заплатив чуть менее 9 тысяч евро (примерно 800 тысяч рублей). Боковые стенки конструкции наполняются воздухом с помощью компрессора. По сравнению с обычной тканевой палаткой воздушные камеры обеспечивают дополнительную теплоизоляцию и помогают защищать спальное место от жары и холода.

Производитель заявляет, что крупные шарниры в углах конструкции позволяют палатке выдерживать ветер силой до семи баллов. Переднюю часть палатки можно открыть, а люк над лестницей пропускает дневной свет в жилой салон. Кроме того, дополнительное спальное место позволяет разместить в кемпере до четырех человек.

За отопление жилой зоны и нагрев воды отвечает система Truma Combi E6. Накопитель энергии и инвертор размещены в заднем багажном отсеке рядом с внешним разъемом для подключения к электросети.

Базовая стоимость Noah Camper Platinum составляет около 195 тысяч евро (около 18,3 млн рублей). С учетом дополнительного оборудования цена может превысить 200 тысяч евро (18,8 млн рублей по текущему курсу).