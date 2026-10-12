В Италии показали Lamborghini с одним из самых больших пробегов в мире

Суперкары с большим пробегом – крайне редкое зрелище. Большинство таких машин созданы не для того, чтобы ездить сотни тысяч км, а для того, чтобы просто ездить быстро. Но в Италии, похоже, думают иначе. Итальянская полиция показала Lamborghini Huracan, который можно назвать уникальным. Машина преодолела более трех сотен тысяч км и по-прежнему в строю, но ездить в особой голубо-белой ливрее ей осталось недолго.

Показания одометра «Хуракана» опубликовали представители местной полиции 4 октября 2026 года. На этот момент итальянский суперкар проехал 377 тысяч 34 километра.

Установить, является ли этот результат мировым рекордом среди Lamborghini Huracan, невозможно: общего реестра пробегов всех существующих экземпляров модели не существует. Но известно, что машина до сих пор использует оригинальный мотор и коробку передач.

Речь идет о Lamborghini Huracan LP 610-4 первого поколения, представленном в 2014 году. Суперкар оснащен атмосферным 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 610 л.с. и крутящим моментом 560 Нм. Мотор работает в паре с полным приводом. При выходе модели на рынок производитель заявлял о разгоне с места до 100 км/ч за 3,2 секунды и максимальной скорости 325 км/ч.

Летом прошлого года мы сообщали о том, что конкретно этот Lamborghini преодолел пробег 335 тысяч км. Таким образом, чуть больше, чем за год машина прошла еще 42 тысячи км.

Как суперкару удалось накатать такой внушительный пробег? Ответ прост. Lamborghini используются итальянской полицией в реальных оперативных задачах. За последние два десятилетия автомобили марки выполнили более 200 перевозок органов. В одном из случаев, о которых мы рассказывали ранее, Huracan преодолел почти 500 км между Римом и Падуей примерно за три часа, доставляя почку для экстренной трансплантации.

Впрочем, вскоре пробег полицейских «Хураканов» остановится. Машина должна уступить место более современной модели Lamborghini Temerario.

Первые экземпляры таких машин уже были переданы местным стражам порядка. Гибридная силовая установка новинки объединяет двигатель V8 с двойным турбонаддувом и электромоторы, а суммарная мощность достигает 920 л.с. Максимальная скорость заявлена на уровне 343 км/ч.

Сможет ли новый, более современный суперкар повторить пробег своего предшественника, покажет лишь время. К примеру, конкретно этому Huracan для достижения пробега свыше 350 тысяч км потребовалось более 10 лет.