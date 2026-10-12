Mercedes-Benz 500 SL простоял в гараже 44 года: его пробег всего 63 км

Так называемые «капсулы времени» среди автомобилей – крайне популярная тема в интернете, а те, кто находит такие машины и публикуют о них посты в соцсетях, набирают огромное количество просмотров. Об одной из таких жемчужин стало известно накануне.

В Великобритании обнаружили редкий Mercedes-Benz 500 SL R107, который первый владелец почти не использовал за 44 года владения. Автомобиль сохранился в исключительном состоянии и теперь получит место в постоянной экспозиции специализированной компании.

Напомним, Mercedes-Benz R107 выпускался в период с 1971 по 1989 год. Семейство включало двухместные родстеры SL, а также купе SLC на общей технической основе. Модель 500 SL с двигателем V8 появилась в начале 1980-х годов и сегодня представляет большой интерес для коллекционеров классических Mercedes-Benz.

Первый владелец Mercedes-Benz 500 SL R107, пробег которого за 44 года не перевалил за 63 км, британец по фамилии Хоуг, приобрел его в 1982 году у дилера Carols в Вулверхэмптоне. После покупки машину доставили к егов дому на грузовике, чтобы не накатать на ней дополнительный пробег.

Владелец не стал регистрировать автомобиль и ни разу не выезжал на нем самостоятельно, всеми силами пытаясь превратить его в «капсулу времени». И в итоге это у него получилось. Все последующие десятилетия Mercedes хранился в гараже с контролируемым микроклиматом, поэтому сохранился в заводском состоянии.

В августе 2025 года Хоуг по личным причинам связался с местной компанией SL Shop, специализирующейся на продаже и реставрации классических Mercedes-Benz, и сообщил, что готов расстаться с машиной. Условием продажи стало сохранение прежнего подхода к уходу за автомобилем. В итоге фирма согласилась приобрести родстер и провела его тщательный осмотр.

Результат подтвердил исключительную сохранность экземпляра. На отдельных участках под капотом и вдоль выхлопной системы осталось заводское защитное покрытие Waxoyl, которое обычно постепенно изнашивается при эксплуатации. Кузов сохранил краску без заметных следов коррозии, а кожаная обивка салона выглядит практически новой.

Единственным заметным изменением стала серебристая звезда на капоте, которую первый владелец изготовил самостоятельно. За все время хранения одометр автомобиля показал лишь 63 км.

Mercedes-Benz 500 SL R107 оснащен атмосферным 5-литровым двигателем V8 M117 мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Силовой агрегат работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Несмотря на потенциал заработка баснословной суммы денег, руководство компании SL Shop приняло решение не выставлять родстер на перепродажу. Автомобиль станет частью постоянной музейной экспозиции компании, где его продолжат хранить при контролируемой температуре. Хвала и честь им за это!