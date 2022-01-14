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Volkswagen Amarok 2 поколения: стали известны новые подробности

От: Алексей Шмидт
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Компания Volkswagen показала первые изображения пикапа Amarok 2 поколения еще в конце прошлого года. Тогда в Сеть были выложены эскизы реформенной модели, которая, как ожидается, станет плодом совместной работы инженеров VW и Ford. Теперь же стало известно ее техническое оснащение, а также сроки дебюта.

Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen Group (Volkswagen Commercial Vehicles) опубликовало новый тизер, на котором «второй» Amarok показан сзади. Вместе с изображением компания поделилась о пикапе новыми подробностями.

Заявлено, что со сменой генерации «Амарок» окажется на 10 см длиннее и на 4 сантиметра шире своего предшественника. Габариты последнего, напомним, составляют: 5254/1954/1834 мм.

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Основные узлы и агрегаты автомобиль должен разделить с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, премьера которого состоялась в прошлом году. При этом уже подтверждено, что турбодизельный V6 в линейке «немца» будет сохранен, присоединившись к семейству бензиновых «наддувных» моторов EcoBoost от Ford.

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Как утверждают в VW, со сменой поколения «Амарок» получит опции, которые в сегменте сейчас не предлагает ни один автопроизводитель. В салоне модели ожидается появление цифровой приборной панели и большого дисплея мультимедийной системы.

Презентацию автомобиля обещают провести летом этого года, а продажи на главных рынках (Австралия и Африка) начать в четвертом квартале. 

В России новый Amarok ждать не стоит. Автомобиль вывели из модельного ряда Volkswagen еще прошлой весной, а затем подтвердили, что пикап в нашу страну не вернется

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