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Volkswagen не вернет пикап Amarok в Россию

От: Алексей Шмидт
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Компания Volkswagen еще раз подтвердила, что продажи второго поколения пикапа Amarok стартуют в 2022 году (соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию Daily-Motor.Ru). Вместе с этим был назван список рынков, на которых стоит ожидать появления реформенной модели. Вопреки ожиданиям, России в нем не оказалось.

Первое поколение «Фольксваген Амарок» перестало быть доступно на российском рынке этой весной. После смены генерации немцы собирались вернуть пикап в РФ, однако теперь стало известно, что реформенный автомобиль будет представлен только в нескольких западных странах.

«Новый Amarok выйдет в свет в 2022 году и будет доступен для заказа только в нескольких западных странах. На российском рынке данная модель не ожидается», – заявили в VW.

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С технической точки зрения новая генерация «Амарок» окажется клоном американского пикапа Ford Ranger, премьера которого состоялась в ноябре этого года. Последний обзавелся новой архитектурой, которая улучшила его геометрическую проходимость и ездовой комфорт. 

Машины будут иметь одинаковое шасси, раму и каркас кузова, однако немецкий пикап получит собственные внешние панели.

Линейку двигателей VW Amarok 2 должен разделить со своим американским родственником. В нее могут войти турбодизельный 4-цилиндровый агрегат в двух вариантах мощности, а также 3-литровый V6. Трансмиссий на выбор будет три – МКПП и 6- или 10-диапазонные автоматические коробки передач. 

Не исключено, что немецкому пикапа достанется и система постоянного полного привода с межосевым дифференциалом, который был анонсирован для американской модели. Другой вариант предусматривает наличие у автомобиля системы 4×4 типа парт-тайм с жестким подключением переднего моста. 

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