Новый УАЗ Хантер будет китайским: первые фото

Этой осенью главной темой в Сети, касающейся российского автопрома, стали проблемы, с которыми столкнулся Ульяновский автозавод. В конце ноября начали ходить слухи о том, что предприятие могут продать, либо объединить с одним из иностранных партнеров – на это намекала процедура реорганизации, в рамках которой из компании были выведены все непрофильные активы. Масло в огонь подлило руководство «УАЗ», заявившее, что не завод не обладает возможностями для развития новых проектов.

Позже в Ульяновске заверили, что закрывать завод никто не собирается и даже пообещали скорую модернизацию внедорожника «Патриот».

Теперь же весьма противоречивую информацию опубликовало сообщество «Russian Special Vehicles RU IT » в социальной сети Facebook, намекнув, что «УАЗ» уже нашел нового иностранного партнера. В ленте издания появились фотографии нового внедорожника с шильдиками «UAZ Hunter», который как две капли воды похож на последние SUV-модели китайской компании Great Wall. Насколько достоверными являются снимки, пока сказать сложно.

Как утверждает источник информации, заключить соглашение с иностранным производителем «УАЗу» пришлось в связи с тем, что компания не имеет достаточных финансовых ресурсов для создания нового поколения «Хантера» с нуля.

Как видно на фотографиях, новый УАЗ Хантер в кузове Great Wall может сохранить привычные для себя круглые фары и характерную радиаторную решетку, но в салоне кроме шильдиков не будет иметь ничего общего с советским «вездеходом».

В качестве двигателя для новинки прочат 2-литровый турбомотор Great Wall, ассистировать которому предстоит 8-диапазонной автоматической трансмиссии, а также трем блокировкам дифференциалов (центральной, передней и задней).

В продажу новый Хантер может поступить в конце 2022 года или начале 2023-го. Предполагаемая цена – от 2,4 миллионов рублей.