УАЗ напомнил о необычном прототипе 9-местного микроавтобусе с полным приводом

Фото: УАЗ

Компания УАЗ может похвастать в своем портфолио немалым количеством интересных прототипов, которым по разным причинам так и не удалось стать серийными. Об одной из таких разработок пресс-служба Ульяновского автозавода напомнила в своих соцсетях.

Речь идет о 9-местном полноприводном микроавтобусе УАЗ-450В. Опытный автомобиль разработали в 1958 году на базе семейства УАЗ-450, причем для своего времени он отличался необычной компоновкой с кабиной над двигателем, большой площадью остекления и дополнительной дверью для пассажиров. Несмотря на интересные характеристики, в серию УАЗ-450В так и не пошел.

Семейство УАЗ-450 создавалось в конце 1950-х годов для решения самых разных транспортных задач, однако основное внимание уделялось потребностям Министерства обороны. Поэтому до разработки пассажирского микроавтобуса дело дошло только в 1958 году. УАЗ-450В стал одним из первых полноприводных минивэнов подобного типа, но вскоре его место должен был занять более современный УАЗ-452В.

Фото: УАЗ

УАЗ-450В создавался на базе стандартного фургона и получил полный привод, компоновку с кабиной над двигателем и 2,4-литровый мотор мощностью 62 л.с. Салон вмещал восемь пассажиров помимо водителя, а грузоподъемность составляла 800 кг. Необычным решением стало большое остекление с дополнительными окнами в скатах крыши и сдвижными форточками в боковых окнах.

До серийного производства прототип в итоге не дошел: разработка началась слишком поздно, поскольку уже готовилось следующее поколение ульяновских автомобилей. Его место занял более современный микроавтобус УАЗ-452В.

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Напомним, несколько лет назад представители УАЗ раскрыли историю создания особой версии «Буханки» с революционной на момент создания машины гидропревматической подвеской, а еще раньше напомнил о необычном реанимобиле «Медея», в основу которого лег трехосный УАЗ-452К.