Завод «УАЗ» продадут либо объединят с иностранным автопроизводителем

Ульяновский автомобильный завод может быть продан либо объединен с одним из иностранных партнеров. Об этом сообщает издание «Автостат» со ссылкой на аналитика Сергея Удалова.

Причины, по которым были сделаны такие выводы, связаны с недавним завершением 3-летней процедуры реорганизации, в рамках которой из компании вывели все непрофильные активы. Кроме того, недавно руководство «УАЗ» сообщило, что не обладает возможностями для развития новых проектов, поэтому ни о каких новых моделях, в числе которых одно время значился внедорожник «Русский Прадо», речи уже не идет.

По мнению господина Удалова, переформатирование «УАЗа» может оказаться первым этапом для подготовки предприятия к продаже. Аналогичные процедуры избавления от непрофильных активов проходили и другие советские заводы перед последующей реализацией, включая «АвтоВАЗ».

Пикап Isuzu D-Max

Впрочем, не исключен и второй вариант развития событий, о котором пишет издание «Ъ». По информации российских журналистов, на «УАЗе» могут начать производство некоего автомобиля на иностранной платформе.

Кто именно станет партнером Ульяновского автозавода, пока держится в секрете, но еще этой весной ходили слухи о возможном начале сборки на мощностях предприятия «УАЗ» новых Isuzu D-Max и MU-X.

Внедорожник Isuzu MU-X

Ни «УАЗ», ни «Соллерс Авто», владеющий предприятием, ни Isuzu появившуюся в Сети информацию пока не комментируют.