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Завод «УАЗ» продадут либо объединят с иностранным автопроизводителем

От: Алексей Шмидт
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Ульяновский автомобильный завод может быть продан либо объединен с одним из иностранных партнеров. Об этом сообщает издание «Автостат» со ссылкой на аналитика Сергея Удалова.

Причины, по которым были сделаны такие выводы, связаны с недавним завершением 3-летней процедуры реорганизации, в рамках которой из компании вывели все непрофильные активы. Кроме того, недавно руководство «УАЗ» сообщило, что не обладает возможностями для развития новых проектов, поэтому ни о каких новых моделях, в числе которых одно время значился внедорожник «Русский Прадо», речи уже не идет. 

По мнению господина Удалова, переформатирование «УАЗа» может оказаться первым этапом для подготовки предприятия к продаже. Аналогичные процедуры избавления от непрофильных активов проходили и другие советские заводы перед последующей реализацией, включая «АвтоВАЗ». 

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Пикап Isuzu D-Max

Впрочем, не исключен и второй вариант развития событий, о котором пишет издание «Ъ». По информации российских журналистов, на «УАЗе» могут начать производство некоего автомобиля на иностранной платформе.

Кто именно станет партнером Ульяновского автозавода, пока держится в секрете, но еще этой весной ходили слухи о возможном начале сборки на мощностях предприятия «УАЗ» новых Isuzu D-Max и MU-X. 

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Внедорожник Isuzu MU-X

Ни «УАЗ», ни «Соллерс Авто», владеющий предприятием, ни Isuzu появившуюся в Сети информацию пока не комментируют. 

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5 КОММЕНТАРИИ

  1. Скоро совсем разучимся строить автомобили , кроме АУРУСа. Вот и шагаем вперёд к победе…

  2. А я говорил, что на завод нацелились иностранцы, но никто мне не верил. Кому он нужен писали. Вот только не японцы его купят, а китайцы

  4. Ну не умели ни в советском союзе ни в России делать легковые автомобили. Обидно, ведь есть талантливые люди . Все эти лады нивы это просто память о былых временах. Продали бы всё уже давно тому же VW . Посмотрите как Шкода и Сеат поднялись . Главное чтоб у людей работа была .

КОММЕНТАРИИ

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