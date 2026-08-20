Списанный чешской армией УАЗ 31512 сохранили почти в первозданном виде

Фото: Mobile.de

Редкий для европейского рынка УАЗ 31512 выставили на продажу с пробегом всего 4752 километра. Внедорожник 2005 года ранее состоял на вооружении армии Чехии, а теперь за него просят 19 800 евро с учетом НДС (при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу – около 1,9 млн рублей).

Объявление о продаже автомобиля появилось на европейском классифайде mobile.de. Судя по фотографиям продавца, УАЗ находится в отличном техническом состоянии и сохранил аутентичный внешний вид.

Автомобиль зарегистрирован в начале 2005 года, то есть сейчас ему уже 21 год. При этом заявленный пробег составляет всего 4752 километра.

УАЗ 31512 оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. Продавец утверждает, что внедорожник полностью исправен, прошел обслуживание и готов к эксплуатации.

Фото: Mobile.de

Отдельная фишка этого автомобиля – его прошлое. До продажи в Европе он использовался чешской армией, но недавно был списан из вооруженных сил страны. При этом машина сохранила характерный для армейской техники внешний вид и, как утверждается в объявлении, отличается хорошей сохранностью.

В объявлении автомобиль позиционируется как вариант для коллекционеров, поклонников военной техники и любителей классических внедорожников. Скорее всего, его новым владельцем действительно окажется кто-то из числа таких людей, но точно не рядовой житель Европы.

Это не единственный интересный УАЗ, который можно найти в продаже в «Старом Свете». В начале этого года мы рассказывали, что в Германии продают самодельный аскетичный кемпер, созданный из «УАЗ Буханки». Машину с салоном, предназначенным для относительно комфортной жизни в дороге, тогда оценили в 24 тысячи 800 евро, что сегодня эквивалентно 2,4 млн российских рублей.