«УАЗ» за почти 3 млн рублей: в Германии продают экстремальную версию Hunter

Цены на новые автомобили в России за последние годы сильно выросли. Причем касается это не только моделей иностранных автопроизводителей, но и отечественных. Но, как оказалось, в Европе российские автомобили стоят еще дороже. Правда, есть нюансы.

Как удалось выяснить Daily-Motor, на продажу в Германии выставили российский внедорожник «УАЗ Хантер». Это автомобиль 2021 года выпуска с пробегом 11 тысяч 250 километров, оснащенный 2,7-литровый бензиновым атмосферным двигателем, развивающим 135 лошадиных сил мощности. Ассистирует ему механическая коробка передач.

Немецкий дилер собирается выручить за машину 29 тысяч 888 евро, или примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу валют, что во много раз выше, чем такие автомобили стоят в России новыми (от 1 миллиона 800 тысяч рублей по РРЦ).

Такая большая разница в цене обусловлена не только проблемами импорта таких авто в Европу, но и особым оснащением. Речь идет не совсем о том «Хантере», который известен нашим покупателям.

Автомобиль получил обозначение UAZ Hunter Luxury / MM-Design № 19 и прошел масштабную подготовку. Продавец указывает, что на обслуживание, оборудование и доработки было потрачено около 7 тысяч евро.

В рамках подготовки заменены все масла и тормозная жидкость, установлена новая выхлопная система, автомобиль прошел новый техосмотр HU/AU. Днище обработали от коррозии комбинацией составов Mike Sanders и воскового покрытия, а скрытые полости – составом Mike Sanders.

Кузов получил силовые передний и задний бамперы. Задний бампер оснащен креплением для запасного колеса. В передней части установлены защитная дуга и решетка, а также должна быть предусмотрена новая лебедка RUGCEL WINCH с тяговым усилием 5443 кг и синтетическим тросом. Утверждается, что на момент размещения объявления лебедка находилась в процессе установки, поэтому на фото она отсутствует.

В оснащение также вошли рулевое колесо класса «люкс», рулевой демпфер RIF и наружные зеркала в черном исполнении. Внедорожник поставлен на шины BFGoodrich All-Terrain.

Оптика была полностью доработана: установлены светодиодные фары с маркировкой E, дополнительные светодиодные фары с той же маркировкой, а передние указатели поворота получили белые рассеиватели. В подкапотном пространстве появились синие силиконовые шланги системы охлаждения и синий корпус воздушного фильтра.

По описанию машины из объявления, автомобиль использовался для отдыха и хранился в гараже. Первым владельцем был автосалон – регистрация продолжалась один день, а пробег составлял 0 километров. Вторым владельцем стало частное лицо, причем автомобиль был оформлен на фирму владельца, что позволяет рассчитывать на вычет НДС.

Удастся ли продать «УАЗ Хантер» за такую внушительную сумму сказать сложно, но ранее этот же автосалон предлагал приобрести другой сильно доработанный российский внедорожник – Lada Niva, который оценили в 33 тысячи 888 евро, или чуть дороже 3 миллионов рублей по нынешнему курсу.