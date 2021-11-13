«УАЗ» окончательно отказался от «Русского Прадо» и турбомотора ЗМЗ

Ульяновский автозавод полностью свернул работы над проектом перспективного внедорожника, который журналисты и общественность прозвали «Русским Прадо», а также над турбированным двигателем для этой модели. Об этом в интервью изданию «Бизнес-Онлайн» рассказал директор «УАЗа» Адиль Ширинов.

«Русского Прадо не будет. Оставим это право корпорации Toyota – вот пусть она и производит. Выпускать «Прадо» мы не станем – это вопрос решенный», – заявил топ-менеджер казанскому порталу «Бизнес-Онлайн».

Рендер нового внедорожника “УАЗ”

Напомним, впервые о проекте нового внедорожника «УАЗ» стало известно в 2019 году, но работы по глубокой модернизации «Патриота» велись еще с 2016 года. Предполагалось, что «Русский Прадо» встанет на конвейер в 2020-м, но с приходом пандемии все работы над моделью были остановлены. Ходили слухи, что проект заморожен до лучших времен, однако теперь уже понятно, что появления такого автомобиля можно не ждать.

Кроме того, господин Ширинов подтвердил, что вместе с «Русским Прадо» Ульяновский автозавод откажется и от 2,3-литрового бензинового турбомотора ЗМЗ (мощностью 150-170 л.с.), создававшегося совместно с немецкой компанией FEV Engineering: «Создавать там (на ЗМЗ) новые двигатели мы не планируем».

Кроме того, если верить словам Ширинова, у семейства фургонов и микроавтобусов «Буханка» перспективы также нерадужные. Обновлять модель не планируется. В Sollers (владеет «УАЗ» и «ЗМЗ») считают, что модернизировать модель возрастом 70 лет не имеет никакого смысла, поэтому ей просто дадут дожить до конца жизненного цикла.