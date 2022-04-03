Новый УАЗ-469 может приехать в Россию из Китая

О финансовых проблемах «УАЗ» стало известно еще в прошлом году, когда руководство Ульяновского автозавода анонсировало сворачивание всех перспективных проектов. Ходили слухи о том, что предприятие может быть продано, но топ-менеджмент «УАЗ» от них всячески отнекивался. В какой-то момент в Сети появилась информация о возможном объединении завода в Ульяновске с компанией Chery, но в итоге соглашение так и не было достигнуто. Но что, если будущее российского предприятие окажется связано с другим китайским автопроизводителем?

Независимые дизайнеры с портала «Avtopromnews» решили пофантазировать на этот счет, опубликовав рендер нового «УАЗ-469», в основе которого лежит платформа китайского автогиганта Great Wall.

Как можно заметить на выложенных в Сеть изображениях, новый УАЗ-469 (он же Hunter) в случае, если бы такой проект существовал на бумаге, оказался бы копией внедорожника Tank 300, дизайн которого, к слову, уже зарегистрирован в российских патентных органах.

Современная версия отечественной легенды сохранила бы некоторые черты облика своего «предшественника», к примеру, большие круглые фары, но уже со светодиодами, а также брутальную решетку радиатора и угловатый кузов.

Объединение с Great Wall позволило бы «УАЗу» сохранить в новом Hunter рамную конструкцию кузова, а также получить систему полного привода с понижающей передачей и электронной блокировкой межколесных и межосевого дифференциалов.

В качестве двигателя для внедорожника выступил бы китайский 2-литровый «наддувный» бензиновый агрегат, известный по Haval H9. Его мощность составляет 224 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент равен 285 Нм. Выбор трансмиссий состоял бы из 6-скоростной «механики» или классического 8-диапазонного «автомата».

Пока же «УАЗ» продолжает выпуск только двух пассажирских внедорожников: «УАЗ Патриот» и «УАЗ Хантер». Никакие планы, касающиеся слияния с тем или иным автопроизводителем, а также будущего завода, предприятие не раскрывает.