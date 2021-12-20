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Американцам рассказали, когда они смогут купить «УАЗ Патриот» (Bremach 4×4 SUV)

От: Михаил Романченко
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Компания Bremach в ноябре этого года представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новый внедорожник 4×4 SUV, представляющий собой американский аналог отечественного вездехода «УАЗ Патриот». Тогда же стартовал прием предзаказов на новинку, а спустя некоторое время были оглашены цены. А теперь стало известно, когда в США стартуют официальные продажи автомобиля.

Согласно свежей информации, премьера (видимо уже вторая по счету) Bremach 4×4 SUV состоится весной 2022 года. В продажу в Северной Америке внедорожник поступит в марте.

Примечательно, но примерно эти же сроки были обозначены для другой новинки «УАЗ» для североамериканского рынка – Bremach 4×4 Pickup, являющегося аналогом российского «УАЗ Пикап». 

Bremach 4x4 UAZ Patriot 3

Напомним, автомобили «УАЗ», отправляемые в Северную Америку, практически ничем не отличаются от отечественных версий. 

Минимальная стоимость внедорожника Bremach 4×4 SUV составляет 26 тысяч 405 долларов или 1 миллион 960 тысяч рублей. За 4×4 Pickup в рамках предзаказа в США просят от 27 тысяч 882 доллара (2 миллиона 70 тысяч рублей). Как утверждают в компании «УАЗ», эти цены примерно на 3 тысячи долларов ниже (222 тысячи рублей), чем просят за подобные автомобили на американском рынке их конкуренты.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что спустя некоторое время после презентации Bremach 4×4 SUV подвергся резкой критике со стороны американских автолюбителей. Российский внедорожник назвали переоцененным, ненадежным и небезопасным.

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