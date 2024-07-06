Почти идеальный 38-летний «УАЗ-469» продают в Чехии дороже 1 миллиона рублей

Чешская армия перешла на современные Toyota Hilux только в последние пару лет, а до этого долгое время использовала легендарные «УАЗики».

Культовый внедорожник УАЗ-469 появился на вооружении чехословацких военных еще в 70-х и долгое время играл роль универсального транспортного средства, обладающего как отличной проходимостью, так и неплохой надежностью. Накануне один из таких автомобилей выставили на продажу в Праге. Его отличительной чертой является мизерный пробег.

Внедорожник сошел с конвейера в 1986 году. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже 38 лет, машина проехала за это время всего 3 тысячи 400 километров. В объявлении говорится, что автомобиль долгое время был законсервирован, никогда не ездил в дождь или зимой и всего один раз проехал по луже с грязью.

По словам продавца, «УАЗ» пребывает в отличном внешнем и техническом состояниях. На его кузове нет следов коррозии, а двигатель и коробка передач работают как часы.

Единственным внешним недостатком автомобиля является слегка выгоревшая краска на передней части кузова.

Вместе со своей машиной ее нынешний владелец готов отдать массу новых запчастей, которые могут пригодиться покупателю в дальнейшем: от головки блока цилиндров до стартера, коленвала и уплотнителей кузова.

Наиболее хорошо сохранившиеся экземпляры «УАЗ-469» продают в Чехии по цене до 200 тысяч крон (760 тысяч рублей), но конкретно этот стоит заметно дороже. За него просят 300 тысяч крон или 1 миллион 140 тысяч рублей по текущему курсу.