Не прошло и недели с премьеры внедорожника Bremach 4×4 SUV, представляющего собой копию российской модели «УАЗ Патриот» с небольшими доработками. Автомобиль будут продавать в США и уже известны цены. За машину просят от 26 тысяч 405 долларов или 1 миллион 957 тысяч рублей по актуальному курсу. Вариант с обвесом BMS Alfa с 17-дюймовыми колесными дисками Raceline добавит к цене еще 3 тысячи 650 долларов, доведя ее до отметки в 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Первым порталом, опубликовавшим полный прайс-лист на Bremach 4×4 SUV, стало издание «Carscoops». В комментариях под статьей большинство американских читателей оказались удивлены и даже возмущены стоимостью автомобиля. Выяснилось, что многие из них хорошо знакомы с характеристиками и историями эксплуатации этой модели в России.

Сразу отметим, что итоговая цена на американский вариант «УАЗ Патриота» является вполне привлекательной для такого класса автомобилей в США, учитывая, что на машину действует 5-летняя гарантия (а на трансмиссию – 10-летняя). Впрочем, даже это не остановило комментаторов.

«Они что, до сих пор выпускают это?», – удивился читатель с ником «85zingoGTR».

«Автомобили UAZ очень ненадежны и подвержены коррозии. Они покрываются ржавчиной уже в первые 3-5 лет. А еще их двигатели очень «прожорливы» – расход равен примерно 20 литрам на 100 километров в городском цикле. Кроме того, Patriot наберет в краш-тесте не больше 0 звезд, ведь его спроектировали еще в 90-е. И, да, цена для США слишком завышена. В России за него просят от 14 тысяч 500 долларов», – делится мнением комментатор «Shelby GT500».

«Любой, кто считает, что это будет продаваться, невежа. Взгляните на отзывы о них на родине, они построены ужасно. Уплотнители задней двери, которые не защищают от воды и пыли? Это неприемлемо даже для машины построенной в 80-х, не говоря уже о 2022 годе. У него нет даже боковых подушек безопасности или шторок безопасности. Как это вообще можно себе представить? 26 тысяч долларов за нечто с нулевым качеством сборки или материалов, отсутствием безопасности и современного дизайна. Это просто смешно», – написал пользователь «HaltestelleLuitpolthafen».

«Не могу дождаться результатов краш-тестов», – прокомментировал статью «Binbin90».

«Это будет машина, которую просто никто не купит», – высказался читатель с ником «Voltswagen of America».

Напомним, внедорожник Bremach 4×4 SUV оснащен тем же двигателем, что и российский «УАЗ Патриот». Это 2,7-литровый 16-клапанный 4-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Связку ему составит 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. Живые продажи модели в США планируют начать в 2022 году.