Бронированные внедорожники Patriot начнет делать сам «УАЗ»

Сегодня в продаже на российском рынке можно найти немало вариантов бронированных внедорожников «Патриот», однако все они являются результатом работ сторонних фирм, специализирующихся на переоборудовании заводских «УАЗиков». Но вскоре у них появится серьезный конкурент в лице самого Ульяновского автозавода.

По данным телеграм-канала «Автопоток», «УАЗ» подготовил заводской пакет бронирования для модели Patriot. Источник, ссылаясь на собственные связи внутри Ульяновского предприятия, утверждает, что двери таких машин смогут похвастаться наличием стационарного противоосколочного бронирования, а окна и заднюю стенку салона выполнят из съемных бронелистов.

В отличие от сторонних компаний, занимающихся бронированием внедорожников Patriot, «УАЗ» решит проблему увеличения веса (и нагрузки на шасси машины) модернизацией подвески.

Сзади таким автомобилям достанутся четырехлистовые рессоры, а передним стойкам будут положены дополнительные пружины и более жесткие амортизаторы.

Никаких изменений под капотом бронированных «Патриотов», скорее всего, не произойдет. Машины будут комплектоваться стандартным для них 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., сопряженным с механической трансмиссией и системой полного привода.

Когда заводские бронированные «Патриоты» поступят в продажу и сколько будут стоить пока неизвестно.