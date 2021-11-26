Тонировочная полоса на лобовое стекло: что нужно знать водителю?

Тонировка всегда была одной из самых спорных тем среди автомобилистов, особенно когда речь идет об оклейке передней полусферы. Тонировочная полоса на лобовое стекло чаще всего используется автовладельцами для того, чтобы не быть ослепленным лучами солнца или бликами от фар, но порой такое решение применяется и для изменения внешнего облика машины. Кроме того, считается, что так называемый «козырек» позволяет сделать лобовое стекло прочнее.

Адепты тонировки передней части машины часто аппелируют тем, что большинство аварий на трассах происходят по причине ослепления водителей фарами или ярким солнцем. В таких ситуациях снижается скорость реакции, а водитель просто не успевает совершить безопасный маневр.

Впрочем, у сотрудников ГИБДД есть собственный ответ для таких автомобилистов, рекомендуя им ночью надевать специальные очки с желтым стеклом, отражающим блики.

В соответствии с действующими нормативами тонировать верхнюю полусферу автомобиля запрещено. Показатель светопропускаемости передних боковых стекол, чтобы не получить штраф, должен составлять не менее 70 процентов. А если принять во внимание, что при сходе с конвейера в машинах светопропускаемость стекол равна немногим меньше 100 процентов, то способна законно нанести спереди какую-либо тонировку не существует. Это правило не касается задней полусферы, которая на сегодняшний день может быть покрыта любой пленкой на собственное усмотрение.

Штраф за нанесение тонировки на передние стекла можно назвать относительно небольшим – 500 рублей. В случае, если водитель успеет оплатить его в 20-дневный срок, то эта сумма сократится вдвое – до 200 рублей. Впрочем, у заядлых нарушителей в будущем могут возникнуть проблемы, которые окажутся куда неприятнее, чем лишение суммы в полтысячи рублей. Так, например, при повторном выявлении аналогичного правонарушения сотрудники ГИБДД нередко вменяют водителю статью 19.3 КоАП РФ «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции». В таком случае автомобилист может загреметь в тюрьму на срок до 15 суток.

Тонировка лобовых стекол автомобиля де-факто запрещена, но действующие нормативы все же позволяют наносить светозащитную полосу в их верхней части. Чаще всего это делается для того, чтобы защитить глаза водителя и пассажиров от попадания прямых солнечных лучей. Но стоит помнить, что тонировка верхней части ветрового стекла вписывается в актуальные нормы далеко не во всех автомобилях.

Согласно нормативу, указанному Комиссией Таможенного союза от 09.12.211 N 877 от 2019 года, для легковых автомобилей нанесение тонировочной полосы на лобовое стекло в его верхней части допустимо шириной не более 140 миллиметров (14 сантиметров). Замеры производятся от верхнего края стекла. Ее светопропускаемость может быть любой, даже самой низкой. Также разрешено использование полностью прозрачной пленки.

Если светозащитная полоса использована в массе стекла машины уже с завода, то ее светопропускаемость не должна оказаться ниже изначальных показателей. При нарушении ширины пленки водитель может подвергнуться взысканию штрафа в размере 500 рублей, а также получить предписание об устранении нарушения в течение десяти дней.