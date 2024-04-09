Антивыгодная сделка: автосалон в Африке предлагает обменять старую Lancia Delta Integrale на новый Suzuki Baleno

Обновлять автопарк необходимо в любой стране мира. И порой в некоторых странах для этого проводятся специальные акции. Впрочем, любой лозунг «обменяй старый автомобиль на новый» может сработать, только если хорошо разбираться в вопросе, чего не удалось сделать одному автосалону в Гане (Западная Африка).

На официальных страницах дилерского центра в соцсетях появилась любопытная реклама, гласящая следующее:

«Приезжай на своей старой машине, уезжай на новой».

Что интересно, под новым автомобилем подразумевается подержанный, ведь автосалон торгует исключительно б/у-техникой. Но самое забавное в этой истории даже не это, а то, какую замену предлагает провести дилерский центр.

На рекламном плакате продемонстрирована задняя часть ретро-хэтчбека Lancia Delta Integrale, которая плавно перетекает в кузов современного Suzuki Baleno.

И если первый считается классикой и в некоторых случаях оценивается примерно в 100 тысяч долларов (порядка 9 миллионов рублей), то машина, на которую его предлагают обменять, даже новой стоит в девять раз дешевле.

Скорее всего выбор двух этих моделей, использованных для рекламы, был случайным, а маркетолог, готовивший ее, попросту не обладал особыми знаниями в автомобильной сфере. Обе машины хорошо вписывались в коллаж и поэтому выбор пал именно на них.