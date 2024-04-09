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Ультраредкое купе Mercedes, построенное вместе с McLaren, хотят продать за 35 миллионов рублей

Итоговая цена машины станет известна в конце недели

Текст: Ростислав Архипов
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Если сейчас Mercedes-Benz и McLaren являются соперниками на гоночной трассе, то несколько десятилетий назад они были партнерами в Формуле-1 и строили один болид на двоих.

В какой-то момент профсоюз двух марок решил, что ему пора взяться за создание дорожного автомобиля и успешно завершил этот проект. Накануне его результат выставили на аукцион «Bonhams».

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Речь идет о купе SLR McLaren. Машина выпускалась период с 2003 по 2010 годы и сошла с конвейера в 2 тысячах 157 экземплярах. Но самым редким среди них был вариант Crown Edition, существующий в количестве 10 единиц. Один из них собираются продать по цене в 300 тысяч фунтов стерлингов или примерно 35 миллионов рублей по текущему курсу.

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Машина белого цвета с красным салоном носит обозначение: WDD1993761M001671. Купе оснащено аэродинамическим обвесом и набором 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков.

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Главной «фишкой» автомобиля 2008 года выпуска с пробегом около 80 км является специальная настройка двигателя, увеличивающая мощность 5,4-литрового V8 с турбонаддувом до 641 л.с. Помимо нее автомобиль обладает более жесткими амортизаторами, которые обеспечивают ему потрясающую управляемость.

Торги пройдут в это воскресенье. 

Фото:Bonhams

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