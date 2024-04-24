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Новый компактный кроссовер Skoda заметили в предсерийном обличии 

Премьера в марте 2025 года

Текст: Алексей Шмидт
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Сегмент компактных кроссоверов остается одним из самых конкурентных на мировых рынках. Несмотря на низкую маржу, такие автомобили приносят компаниям большие доходы благодаря высоким объемам продаж. 

Осознает это и Skoda, которая готовит собственного представителя в этом классе. Накануне его удалось запечатлеть в предсерийном обличии на дорогах общего пользования в Индии.

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Закамуфлированный прототип попал в объективы фотошпионов портала «Autocar India». Машина длиной менее 4 метров уже несколько месяцев тестируется в маскировке, но на этот раз на испытания выехал предсерийный вариант этой модели.

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Компактный «паркетник» выглядит как уменьшенная итерация модели Kushaq с раздельными фарами и решетчатой решеткой радиатора. 

В качестве платформы для него собираются задействовать архитектуру MQB-A0-IN, а под капот установить литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 115 лошадиных сил и 178 Нм крутящего момента. Ассистировать ему будет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-скоростной «автомат». 

Продавать автомобиль собираются в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Африке по цене при пересчете на российскую валюту примерно в 1 миллион рублей. 

Запуск машины запланирован на март 2025 года. 

Фото:Autocar India

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