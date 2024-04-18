Без слез не взглянешь: сколько стоили автомобили 10 лет назад

Цены на автомобили растут на мировом рынке уже много лет подряд. Но если в большинстве стран основной подъем наблюдался в результате пандемии и разрыва цепочек поставок, то в России прайс-листы на машины планомерно следуют за курсом местной валюты, а также растущими аппетитами автопроизводителей и дилеров. И судя по тенденции, останавливаться этот процесс в ближайшее время явно не собирается.

Накануне в Сеть выложили несколько дилерских брошюр, датированных 2014-м годом. Благодаря им можно вспомнить, какой была цена самых популярных в стране машин десять лет назад, а также хоть и условно, но все же сравнить их с нынешними прайсами на новые автомобили в стране (в большинстве своем теперь это параллельный импорт).

Так, к примеру, когда-то, когда на нашем рынке еще не наблюдалось засилье китайских компаний, за бестселлер Renault Duster в России просили от 399 тысяч рублей (теперь от 3 миллионов 190 тысяч рублей), а Renault Logan можно было купить имея в кармане 364 тысячи рублей (от 1 миллиона 650 тысяч рублей за машины 2022 года выпуска).

Kia Rio десять лет назад стоил от 396 тысяч рублей (сейчас от 2 миллионов 90 тысяч рублей), а Hyundai Solaris от 377 тысяч 700 рублей (сегодня от 1 миллиона 990 тысяч рублей).

За Nissan Qashqai нужно было отдать минимум 560 тысяч рублей (сейчас от 3 миллионов 60 тысяч рублей), а за Nissan X-Trail от 832 тысяч рублей (сегодня от 2 миллионов 690 тысяч рублей).

Эксперты издания «Autonews» предрекают ценам на параллельно импортированные автомобили в России очередной виток роста. По их мнению, уже с нынешнего месяца они могут взлететь еще на 25 процентов.