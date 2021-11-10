BMW X8: новые фото и возможная дата премьеры

Баварцы завершают цикл испытаний на дорогах своего будущего флагмана. По неофициальной информации, BMW X8 представят уже в конце этого месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе (откроется 29 ноября) или же сразу после выставки.

Мы уже рассказывали о том, каким может быть BMW X8, который станет самым большим и дорогим кроссовером в линейке бренда. Впервые на тестах автомобиль был замечен около года назад. С тех пор прототипы, попадавшие в объективы фотокамер, практически не менялись. Впрочем, это не значит, что ничего не дорабатывалось.

На новых шпионских фотографиях, опубликованных изданием «Motor1», можно заметить серийную оптику, которую прежде не было видно. Как и предполагалось, она будет новомодной «двухуровневой», как и у обновленного X7, выход которого вопрос ближайшего времени. Верхний блок фар очень узкий, а радиаторная решетка выглядит не слишком большой. В бампер спортивного дизайна встроен объемный воздухозаборник.

А еще на свежих фото BMW X8 лишился фальшивых элементов кузова, которые использовались в качестве маскировки, так что теперь можно полноценно рассмотреть силуэт кроссовера. Накладки сохранились только вокруг задней светотехники, но к презентации серийной версии могут исчезнуть и они.

Выпускать новинку баварцы будут на своем заводе в американском Спартанберге (штат Южная Каролина), где сейчас собирают другие модели с литерой X. Технических подробностей о модели пока нет, но, возможно их раскроют в ходе презентации прототипа.

Серийный вариант X8 дебютирует не раньше 2022 года.