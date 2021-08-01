Новый BMW X8. Всё, что известно о самом дорогом баварском кроссовере

Компания BMW продолжает обкатывать новый флагманский кроссовер X8, которому предстоит стать конкурентом самым дорогим и роскошным SUV моделям на сегодняшний день – спортивным Audi Q8, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Mercedes-Maybach GLS.

Недавно автомобиль был замечен в рамках ходовых тестов, после чего появились его первые неофициальные рендеры. Если верить изображениям, кроссовер получит купеобразный профиль со скошенной задней стойкой, но наклон крыши не будет экстремальным, как в случае с тем же X6.

«Передок» нового X8 должны выполнить в стиле обновленных X7 и седана 7-Series. У флагманского баварского кросса будет крупная радиаторная решетка, 2-этажная оптика со сдвинутым вниз основным блоком оптики. Ну а графика задних фонарей может оказаться чем-то средним между концепт-каром Vision M Next и новой генерацией купе 2-Series.

Что касается «техники», то BMW X8 максимально унифицируют с его младшим собратом X7. Основным отличием нового флагмана станут более спортивные настройки подвески.

Силовые установки немецкого кроссовера в большинстве своем будут включать в себя «гибриды». На вершине гаммы (версии X8 M, которую могут назвать просто XM) должен расположиться 4,4-литровый битурбированный V8 мощностью более 600 лошадиных сил, связку которому составит электрический довесок. Суммарная отдача такого тандема составит 750 л.с.

Премьера «БМВ Х8», по слухам, состоится в начале 2022 года.