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Польская полиция будет ездить на BMW M340i xDrive с лазерными измерителями скорости

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Польские полицейские пересаживаются на BMW M340i xDrive с 392-сильным мотором

Польская полиция будет ездить на BMW M340i xDrive с лазерными измерителями скорости
Фото: Police.pl

Автомобили BMW интересны не только тем, кто может периодически нарушать правила дорожного движения, но и тем, кто их ловит. Накануне стало известно, что полиция Польши готовится к пополнению автопарка и поставке сотен портативных лазерных измерителей скорости с функцией фото- и видеозаписи. 

Все они будут представлять собой машины BMW M340i xDrive, способные разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

BMW M340i xDrive относится к спортивным версиям 3 Series и занимает промежуточное положение между обычными модификациями седана и полноценными моделями семейства M. Современная M340i оснащается рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и системой полного привода xDrive.

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Патрульные машины, которые получили в свое распоряжение полицейские Польши, оснащена 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 392 л.с. и максимальным крутящим моментом 540 Нм. Бензиновый агрегат дополнен 12-сильным электромотором мягкой гибридной системы.

Польская полиция будет ездить на BMW M340i xDrive с лазерными измерителями скорости
Фото: Police.pl

Заявлено, что разгон такого автомобиля с места до 100 км/ч занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

В полиции Польши объяснили свой выбор тем, что новые патрульные машины обладают характеристиками, которые позволят использовать их не только для обычного контроля дорожного движения, но и для оперативного реагирования на нарушения, требующие высокой динамики.

Вместе с автомобилями полиция получит лазерные спидометры LTI 20/20 TruCam II. В отличие от обычных средств измерения скорости, эти устройства совмещают функции лазерного измерителя, цифровой камеры и видеокамеры.

Оборудование способно фиксировать транспортное средство и его регистрационный номер, а также, при подходящих условиях, лицо водителя.


Примечательно, но еще в 2024 году мы рассказывали, что в Испании полицейские начали использовать «хардкорные» BMW X3. Кроссоверы получили пуш-бамперы, которые при необходимости позволят без ущерба для патрульных машин догонять и таранить нарушителей ПДД.

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