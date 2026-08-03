На продажу выставили ретро-BMW 3 Series 1977 года с пробегом всего 14 тысяч километров

Фото: Bring a Trailer

На американском аукционе Bring a Trailer появился необычный лот: практически не эксплуатировавшийся BMW 320i 1977 года выпуска. За почти полвека автомобиль проехал всего около 14 тысяч километров, сохранив оригинальную комплектацию и став настоящей находкой для коллекционеров.

BMW 3 Series первого поколения с заводским индексом E21 дебютировал в 1975 году, сменив легендарную модель BMW 2002. Именно E21 положил начало семейству 3 Series, которое впоследствии стало одной из самых успешных моделей марки. Несмотря на это, ранние экземпляры E21 встречаются значительно реже, чем более поздние BMW E30, поскольку большинство таких автомобилей активно эксплуатировались и до наших дней сохранились в небольшом количестве.

В конце 1970-х BMW 320i считался компактным спортивным седаном для повседневной эксплуатации. Автомобиль сочетал классическую заднеприводную компоновку, механическую коробку передач и азартную управляемость, став одним из символов философии BMW «удовольствие за рулем».

Фото: Bring a Trailer

Выставленный на продажу экземпляр представляет собой двухдверный BMW 320i 1977 года выпуска, окрашенный в светло-голубой цвет. Главной особенностью автомобиля стал его пробег – всего 9000 миль, что соответствует примерно 14 тысячам километров.

Первый владелец заказал автомобиль с рядом опций, которые сегодня считаются особенно ценными среди поклонников классических BMW. В их числе спортивные сиденья Recaro, трехспицевое рулевое колесо, дифференциал повышенного трения и четырехступенчатая механическая коробка передач.

Также автомобиль оснащен передними дисковыми тормозами и фирменными 13-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Под капотом установлен атмосферный четырехцилиндровый двигатель BMW M10 с системой впрыска топлива. Его мощность составляет 110 л.с. По современным меркам это скромный показатель, однако благодаря небольшой массе автомобиля и классической заднеприводной компоновке модель до сих пор считается одной из самых интересных для любителей олдтаймеров.

Большинство BMW E21 использовались в качестве обычных повседневных автомобилей, поэтому многие из них не сохранились до наших дней. Как раз поэтому экземпляр с настолько небольшим пробегом представляет особую коллекционную ценность.

Итоговая стоимость машины станет известна после завершения торгов (через 4 дня). На данный момент максимальной ставкой на покупку этого лота является сумма всего в 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей по текущему курсу валют).