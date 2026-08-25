BMW X7 нового поколения впервые попался на Нюрбургринге

Фото: Autoevolution

BMW продолжает испытания X7 нового поколения, причем один из прототипов заметили на Нюрбургринге в явно спортивной версии. По четырем выхлопным патрубкам и более агрессивному внешнему виду автомобиль, предположительно, является преемником X7 M60i, а его дебют ожидается в конце 2026 года или в 2027 году.

BMW X7 появился в 2018 году как крупнейший внедорожник марки и стал флагманом ее SUV-линейки. Нынешнее поколение выпускается с бензиновыми шестицилиндровыми и V8 силовыми установками, а спортивные версии M60 и Alpina XB7 заняли верхние позиции в семействе. X7 конкурирует с крупными люксовыми внедорожниками, включая Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade.

Прототип нового X7, замеченный на немецкой трассе, отличается от стандартных тестовых машин четырьмя патрубками выхлопной системы. Это указывает на то, что перед нами может находиться версия M60, которая придет на смену нынешнему X7 M60i.

По предварительным данным, новая модель сохранит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, но лишится обозначения «i» в названии. При этом электрическая поддержка, как ожидается, использоваться не будет. Некоторые источники предполагают мощность чуть выше 600 л.с. и крутящий момент около 800 Нм, однако эти показатели пока остаются неподтвержденными.

Для сравнения, нынешний X7 M60i оснащается 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и мягкой гибридной системой. Его отдача составляет 523 л.с. и 750 Нм. Таким образом, если предварительные данные о новом M60 подтвердятся, прибавка окажется заметной.

При этом M60 не станет вершиной всей линейки X7. Компания Alpina, как ожидается, также подготовит собственную версию нового поколения. Нынешний Alpina XB7 использует 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 631 л.с. и 800 Нм, а до 97 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3,9 секунды.

В нижней части нынешнего семейства находится X7 xDrive40i с 3-литровым рядным шестицилиндровым турбированным двигателем и мягкой гибридной системой. Его мощность составляет 375 л.с., крутящий момент – 540 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды.

Внешность нового X7, судя по испытательным прототипам, будет эволюционным развитием нынешней модели. Спереди появятся обновленные фары и более узкие дневные ходовые огни, расположенные над ними. Также сохранятся две основные решетки радиатора, а центральную часть бампера займет крупный воздухозаборник.

Фото: Autoevolution

Задняя часть изменится заметнее. Прототипы указывают на увеличенные задние фонари, а конструкция двери багажника может быть пересмотрена. Среди других новых элементов ожидаются дверные ручки необычной формы.

В салоне, по предварительным данным, появится широкий дисплей, протянутый от стойки до стойки. Также ожидаются новое рулевое колесо и информационно-развлекательная система с отдельным экраном для переднего пассажира.

Новый X7 выйдет на рынок в условиях усиления конкуренции среди крупных люксовых внедорожников. Помимо Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade, BMW предстоит соперничать с Audi Q9, который станет новым участником этого сегмента.