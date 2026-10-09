Маленький кроссовер Lexus LBX могут сделать конкурентом BMW X1 M

Компания Lexus, как и головная марка Toyota, активно взялась за спортивную составляющую своего бренда. Чего только стоят слухи о планах выпуска оспортивленной модификации Lexus RX, о которой мы рассказывали несколько дней назад. В ней машине может достаться мотор мощностью до 600 «сил», что сделает модель потенциальным конкурентом BMW X5 M. Но, как оказалось, это не единственный «заряженный» кроссовер Lexus, который может появиться в ближайшие годы.

В своем свежем номере журнал BestCarWeb сообщает о том, что Lexus приступил к испытаниям оспортивленной модификации своего субкомпактного кроссовера LBX, которая потенциально может выступить в роли соперника BMW X1 M. У этой модели уже есть «заряженная» версия Morizo RR мощностью 304 лошадиные силы и 400 Нм, которая разгоняет ее с места до 100 км/ч за 5,2-секунды.

Ожидается, что новая модификация будет создана ателье Gazoo Racing и окажется еще экстремальнее предыдущего варианта этой модели. От машины ждут гораздо более агрессивного внешнего облика, который зададут воздухозаборники на капоте и крыльях, продуманный с точки зрения аэродинамики передний бампер, новые боковые юбки и большой спойлер на крышке багажника.

С точки зрения изменений в технической части никакие подробности инсайдерами пока не приводятся. Не исключено, что машина получит более спортивную подвеску по сравнению даже с версией Morizo RR, а также улучшенные характеристики силовой установки. Актуальный BMW X1 M выдает в версии 35i 317 лошадиных сил. Вероятно, в Lexus попробуют добиться от двигателя LBX аналогичных или более высоких показателей мощности.

К слову, сам кроссовер Lexus LBX сейчас готовят к плановому обновлению. В конце лета мы писали, что инженеры японского автопроизводителя собираются обновить его подвеску и добавить машине улучшенную 12-вольтовую батарею. Дебют такого «паркетника» может состояться уже в течение этого месяца.

Когда появится новая оспортивленная модификация этой модели от Gazoo Racing, пока неизвестно.