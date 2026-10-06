Обновленный Lexus RX может бросить вызов BMW X5 M

Независимый рендер обновленного Lexus RX в версии Morizo RR

Кроссовер Lexus RX подбирается в актуальной генерации к середине жизненного цикла, что, как правило, сопровождается крупным обновлением. Но одним из главных новшеств машины станет даже не обновленный дизайн, а потенциальное появление «заряженной» модификации Morizo RR, в которой семейный кроссовер бросит вызов BMW X5 M Competition.

Lexus RX появился в 1998 году и стал одной из ключевых моделей марки в сегменте премиальных кроссоверов. Первое поколение было представлено в Японии как Toyota Harrier, а за пределами страны автомобиль получил обозначение Lexus RX. В последующих поколениях модель стала глобальной и превратилась в один из наиболее узнаваемых кроссоверов Lexus.

Обновленный RX должен получить заметно переработанную переднюю часть. Главным визуальным изменением обещает стать новая решетка радиатора с сетчатым рисунком, которая будет визуально продолжаться вверх и соединяться с расположенными по бокам фарами. За счет увеличенной площади решетка сделает передок более выразительным. Бампер также изменится: по краям появятся вертикальные воздухозаборники, которые визуально расширят кузов и подчеркнут спортивную направленность.

В салоне ожидается переход к оформлению, знакомому по нынешним моделям ES и TZ. Перед водителем разместят 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, а центральную часть займет 14-дюймовый сенсорный дисплей. Для переднего пассажира также может появиться отдельный экран, который будет доступен в качестве опции.

Еще одним важным изменением может оказаться новая бортовая система Arene OS. Она должна упростить и ускорить разработку новых функций, а также обеспечить современные возможности в области мультимедийных сервисов, как ранее это было реализовано в свежем Toyota RAV4.

Модернизация коснется не только электроники и внешности. Японские СМИ ожидают корректировки настроек подвески, которые должны изменить характер движения кроссовера. Кроме того, в линейке может появиться значительно более производительная модификация RX Morizo RR.

В качестве движущей силы для нее инсайдеры называют 2-литровый турбированный двигатель в сочетании с двумя электромоторами. В совокупности гибридная система может развивать до 600 л.с., что близко к характеристикам BMW X5 M Competition.

Кузов таких кроссоверов может оказаться заметно ниже стандартного RX, колея визуально расширена, а внешность дополнена полным аэродинамическим обвесом. Шасси при этом должно получить настройки, ориентированные на динамику и более высокую производительность.

Что касается простых версий нового Lexus RX, то в них, вероятно, откажутся от классических бензиновых двигателей в пользу гибридных и подключаемых гибридных силовых установок. Для PHEV-исполнения могут задействовать тот же 2,5-литровый агрегат, что устанавливается в актуальный RAV4 PHEV. Его максимальная отдача равна 329 лошадиным силам, а запас хода исключительно на электротяге достигает 135 км.

Премьера обновленного кроссовера должна состояться в июне 2027 года.