Какими будут новый Duster и кроссовер Lada: топ-менеджер Renault проговорился

В начале 2021 года стало известно, что компания Renault готовит новый кроссовер Bigster, который будет выпускать под брендом Dacia, а также, что модельная линейка родственной марки Lada пополнится его аналогом. На этой неделе в Румынию прибыл глава бизнес-тандема Dacia и Lada Дени Ле Вот, который пролил свет на будущее третьего поколения Duster и его возможной схожести с «Бигстером».

По словам топ-менеджера, новый Duster будет исключительно румынским проектом, но к нему могут привлечь специалистов с рынков других стран, где сейчас продают и выпускают эту модель (в том числе и России). Кроме того, Дени Ле Вот сделал другое важное заявление, которое касается непосредственного родства третьего «Дастера» и нового кроссовера Bigster, которые будут связаны единой модульной платформой CMF-B.

«Bigster будет длиннее Duster – около 4,6 метра, и в отличие от него, который будет позиционироваться как так называемая жесткая модель с полным приводом, окажется более кроссоверным. То есть очень подходящим для дальних путешествий.

Это связано с тем, что в данном компактном сегменте покупатели ищут не внедорожник, а просторный автомобиль с высокой посадкой. Таким образом мы разведем Duster и Bigster по разным сторонам» – рассказал Дени Ле Вота в интервью «AutoExpert».

Напомним, новое поколение кроссовера Dacia Duster должно выйти в продажу в 2024 году.

Появление Dacia Bigster запланировано на первую половину 2025 года. Чуть позже обещают представить и новый кроссовер Lada С-сегмента, который, скорее всего, окажется его перелицованной версией.