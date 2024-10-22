Автомобильные коды стран ЕС: как узнать откуда приехало авто 

Соотечественники продолжают приезжать в Россию из Евросоюза на своих автомобилях. Основной приток таких машин в последние годы замечен на дорогах приграничных с Европой регионов, таких как Ленинградская и Калининградская области.

Кто-то едет сюда отдыхать, кто-то – к родственникам, а некоторые и вовсе возвращаются на родину на ПМЖ. Как узнать, из какой страны ЕС в РФ приехал автомобиль, рассказал Daily-Motor.

С 1998 года номера автомобилей в Европейском союзе обладают одинаковыми габаритами (520 на 120 миллиметров) и обязательным кодом, который располагается в левой стороне знака на синем фоне. Идентифицировать из какой страны прибыл автомобиль можно как раз по нему.

К примеру, номера Польши начинаются с кода государства PL, а код Венгрии на регистрационных знаках выглядит как латинская буква H.

Автомобильные коды стран ЕС в алфавитном порядке (слева – название государства, справа – код)

• Австрия – A

• Бельгия – B

• Болгария – BG

• Венгрия – H

• Германия – D

• Греция – GR

• Дания – DK

• Ирландия – IRL

• Испания – E

• Италия – I

• Кипр – CY

• Латвия – LV

• Литва – LT

• Люксембург – L

• Мальта – M

• Нидерланды – NL

• Польша – PL

• Португалия – P

• Румыния – RO

• Словакия – SK

• Словения – SLO

• Финляндия – FIN

• Франция – F

• Хорватия – HR

• Чехия – CZ

• Швеция – S

• Эстония – EST

Кроме того, иногда на дорогах России можно встретить автомобили с номерами стран, не входящих в ЕС, но относящихся к Шенгенской зоне:

• Исландия – IS

• Норвегия – N

• Швейцария – CH

• Лихтенштейн – FL.



Ранее Daily-Motor публиковал список автомобильных кодов стран мира.