Автомобильные коды стран ЕС: как узнать откуда приехало авто 

Соотечественники продолжают приезжать в Россию из Евросоюза на своих автомобилях. Основной приток таких машин в последние годы замечен на дорогах приграничных с Европой регионов, таких как Ленинградская и Калининградская области.
Кто-то едет сюда отдыхать, кто-то – к родственникам, а некоторые и вовсе возвращаются на родину на ПМЖ. Как узнать, из какой страны ЕС в РФ приехал автомобиль, рассказал Daily-Motor.
С 1998 года номера автомобилей в Европейском союзе обладают одинаковыми габаритами (520 на 120 миллиметров) и обязательным кодом, который располагается в левой стороне знака на синем фоне. Идентифицировать из какой страны прибыл автомобиль можно как раз по нему.
К примеру, номера Польши начинаются с кода государства PL, а код Венгрии на регистрационных знаках выглядит как латинская буква H.
Автомобильные коды стран ЕС в алфавитном порядке (слева – название государства, справа – код)
• Австрия – A
• Бельгия – B
• Болгария – BG
• Венгрия – H
• Германия – D
• Греция – GR
• Дания – DK
• Ирландия – IRL
• Испания – E
• Италия – I
• Кипр – CY
• Латвия – LV
• Литва – LT
• Люксембург – L
• Мальта – M
• Нидерланды – NL
• Польша – PL
• Португалия – P
• Румыния – RO
• Словакия – SK
• Словения – SLO
• Финляндия – FIN
• Франция – F
• Хорватия – HR
• Чехия – CZ
• Швеция – S
• Эстония – EST
Кроме того, иногда на дорогах России можно встретить автомобили с номерами стран, не входящих в ЕС, но относящихся к Шенгенской зоне:
• Исландия – IS
• Норвегия – N
• Швейцария – CH
• Лихтенштейн – FL.
Ранее Daily-Motor публиковал список автомобильных кодов стран мира.