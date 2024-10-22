Kia Sportage 6 поколения может стать электрокаром

Не успел Kia Sportage актуальной генерации пережить обновление, запланированное на конец 2024 года, как ему начали прочить нестандартное будущее.

Линейка кроссоверов корейского автопроизводителя постепенно разрастается и пользуется среди покупателей высоким спросом, что дает повод руководству «Киа» задуматься, а стоит ли оставлять «Спортейдж» машиной с ДВС к шестому поколению.

Грузинский дизайнер Георгий Тедорадзе уверен, что Sportage пора завязывать с двигателями внутреннего сгорания. Причем кардинальным образом, отказавшись даже от гибридов. Художник опубликовал изображение, на котором продемонстрировал собственное видение 6 генерации самой популярной модели Kia.

Судя по получившемуся рендеру, в новом поколении Sportage лишится традиционной решетки радиатора, которая электрокару без надобности. Машине достанется оспортивленный силуэт, С-образные фары, капот, напоминающий модели семейства EV, а также потайные дверные ручки и «парящая» крыша.

Ранее в Сеть утекли первые шпионские фотографии салона обновленной версии Sportage текущей, пятой итерации (снимки опубликовал портал «Autoevolution»).

Как видно на них, реформенному вседорожнику из Кореи предстоит получить широкоформатный дисплей, включающий в себя экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также новое рулевое колесо с двухспицевым дизайном и новую центральную консоль.