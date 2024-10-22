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Kia Sportage 6 поколения может стать электрокаром

Опубликованы его первые рендеры

Текст: Ростислав Архипов
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Не успел Kia Sportage актуальной генерации пережить обновление, запланированное на конец 2024 года, как ему начали прочить нестандартное будущее.

Линейка кроссоверов корейского автопроизводителя постепенно разрастается и пользуется среди покупателей высоким спросом, что дает повод руководству «Киа» задуматься, а стоит ли оставлять «Спортейдж» машиной с ДВС к шестому поколению.

Грузинский дизайнер Георгий Тедорадзе уверен, что Sportage пора завязывать с двигателями внутреннего сгорания. Причем кардинальным образом, отказавшись даже от гибридов. Художник опубликовал изображение, на котором продемонстрировал собственное видение 6 генерации самой популярной модели Kia.

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Судя по получившемуся рендеру, в новом поколении Sportage лишится традиционной решетки радиатора, которая электрокару без надобности. Машине достанется оспортивленный силуэт, С-образные фары, капот, напоминающий модели семейства EV, а также потайные дверные ручки и «парящая» крыша. 

Ранее в Сеть утекли первые шпионские фотографии салона обновленной версии Sportage текущей, пятой итерации (снимки опубликовал портал «Autoevolution»).

киа спортейдж 2025

Как видно на них, реформенному вседорожнику из Кореи предстоит получить широкоформатный дисплей, включающий в себя экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также новое рулевое колесо с двухспицевым дизайном и новую центральную консоль.

Фото:tedoradze.giorgi, autoevolution

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