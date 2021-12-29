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Новый кроссовер Лада C-класса: британцы раскрыли подробности

От: Алексей Шмидт
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Начало 2021 года ознаменовалось кардинальной сменой стратегии Renault Group в отношении своих дочерних брендов Dacia и Lada. Согласно плану, получившему название «Ренолюция», все автомобили обеих марок будут переведены на общую платформу CMF-B. 

Одной из общих моделей «Дачи» и «Лады» станет новый кроссовер C-класса, который в исполнении от румынской компании получил имя Bigster. Как он будет называться в линейке Lada, пока остается загадкой, однако определенные подробности о модели постепенно становятся достоянием общественности.

По информации британского издания «AutoExpress», Dacia Bigster поступит в продажу не в 2025 году, как изначально предполагалось, а уже в 2022-м. Это дает основания полагать, что новый кроссовер Лада, который окажется клоном этого SUV, появится раньше, чем положено. 

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Длина серийного «Бигстера» составит порядка 4600 мм, что позволит модели войти в один ряд с Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, но при этом быть на 3 тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей) дешевле, чем, к примеру Skoda Kodiaq.

С учетом ускорения процесса появления массового Bigster, а также стремления Dacia сделать цену кроссовера привлекательной, автомобилю вряд ли достанется новая гибридная трансмиссия на базе 1,2-литрового ДВС мощностью 200 лошадиных сил, о которой сообщалось ранее.

Для «бюджетника» зарезервируют агрегатную линейку, которая сейчас предложена для Sandero третьего поколения (за исключением самых маломощных вариантов), а также 1,3-литровый турбированный двигатель TCe мощностью 130 лошадиных сил. 

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