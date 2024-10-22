Skoda Fabia превратилась в хот-хэтч Rally2 Limited Edition

Четвертое поколение Skoda Fabia так и не получило эквивалент хот-хэтча близкородственного VW Polo GTI, несмотря на то, что послужил базой для дико выглядящего раллийного автомобиля. Тем не менее, последний послужил источником вдохновения для Fabia Rally2, ограниченной серии субкомпактного хэтчбека для испанского рынка, оснащенной улучшениями производительности от ABT Sportsline.

Автомобиль создали в честь Хосе Антонио «Коете» Суареса, гонщика из Астурии, который победил в Суперчемпионате Испании по ралли в 2021 и 2023 годах.

Полуторалитровый 4-цилиндровый мотор этой модели с турбонаддувом настроили на выдачу 188 лошадиных сил и 290 Нм момента. Прибавка по сравнению с обычной «Фабией» составила 39 «сил» и 40 Нм соответственно.

Вся мощность с двигателя передается исключительно на передние колеса через 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением.

Помимо увеличенной производительности, Fabia Rally2 может похвастать наличием спортивного шасси, заниженного на 15 мм. Кроме него для хэтчбека предусмотрен новый комплект черных 17-дюймовых колес OZ Racing Superturismo WRC, обутых в покрышки Michelin Pilot Sport 5.

Внешне отличить хот-хэтч от простой Fabia можно лишь по нескольким спортивным штрихам, таким как краска Mamba Green (прерогатива моделей Skoda RS), задний спойлер и матовые черные брызговики, а внутри 5-дверка щеголяет черной обивкой сидений, спортивным рулем с лепестками переключения передач и эмблемой Rally2.

Ценник на машину уже известен. За нее собираются просить от 30 тысяч 900 евро или 3,2 миллиона рублей по текущему курсу.