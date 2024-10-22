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Продажи внедорожников Toyota парализованы нехваткой товарных запасов

В США наблюдается острый дефицит "живых" экземпляров популярных SUV компании

Текст: Алексей Шмидт
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Разрыв логистических цепочек и нехватка комплектующих по-прежнему оказывают влияние на автомобильные компании. Что самое интересное, с этой ситуацией до сих пор не смог разобраться крупнейший автопроизводитель – Toyota.

По данным портала «Real Car Tips», в США наблюдается острая нехватка кроссоверов внедорожников «Тойоты». Покупатели не могут найти в наличии практически ни один SUV компании в наличии. Большинство из них доступны только под заказ.

Недавно компания опубликовала список из 60 новых автомобилей, наиболее доступных для покупателей. И единственным представителем сегмента кроссоверов и внедорожников в нем оказался RAV4, занявший только 35-е место с 10 тысячами 577 экземплярами на складах по всем Штатам. 

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Утверждается, что самая высокая концентрация новых «РАВ4» в настоящее время наблюдается в Нью-Йорке. 

Что касается остальных SUV компании, то такие популярные на местном рынке модели как: Toyota 4Runner, Highlander, Grand Highlander, Sequoia, Venza, Land Cruiser практически не найти. 

Напомним, ранее в 2024 году Toyota пришлось пойти на 24-часовую остановку производства. Конвейеры всех 14 автомобильных заводов марки были остановлены из-за сбоя в работе системы, которая обрабатывает заказы на комплектующие. Впоследствии предприятия вновь заработали, но не ясно, как сильно это ударило по дефициту кроссоверов и внедорожников компании на отдельных рынках. 

Источник:Real Car Tips
Фото:Toyota

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