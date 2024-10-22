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Критики не согласились с владельцами самого популярного кроссовера в США

Любимый вседорожник американцев оказался не таким хорошим, как многие думали

Текст: Алексей Шмидт
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В гамме японского автопроизводителя Toyota есть автомобиль, который покупают огромными тиражами во всем мире. А в некоторых странах он является не просто бестселлером, а самым продаваемым кроссовером на рынке. Одна из них – США. 

Согласно подсчетам портала «Car and Driver», по итогам 2023 года дилеры в Штатах распродали 434 тысячи 933 экземпляра «РАВ4», что сделало его самым продаваемым представителем класса кроссоверов и внедорожников. 

Однако несмотря на популярность RAV4 среди американских автомобилистов критики не считают его лучшим SUV на местном рынке.

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К примеру, в недавнем исследовании издания «Car and Driver» знаменитый «паркетник» компании «Тойота» занял только восьмое место из 11, заработав всего 8 баллов из 10. Для сравнения, его главный конкурент на рынке в лице Honda CR-V занял первую строчку в ТОП-е с идеальной оценкой в 10 баллов из 10 возможных. 

Параллельно еще несколько авторитетных порталов расположили RAV4 хуже, чем его конкурентов.

Портал «Edmunds» оценил его уровень в 7,7 баллов из 10, что на 0,4 балла ниже, чем в случае с занявшей первое место Mazda CX-50, а в ТОП-е U.S.News RAV4 уступил Mazda 0,5 балла модели Mazda CX-5.

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В своих работах авторы исследований опирались на жалобы, которые поступали на «РАВ4» со стороны его владельцев. В их число вошли: вялая производительность, спартанское оснащение базовой комплектации, плоские сиденья, шумный двигатель, плохая шумоизоляция салона и отсутствие регулировки пассажирских сидений. 

Источник:Motorbiscuit
Фото:Toyota

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