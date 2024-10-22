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Новый электро-пикап бывшего SsangYong подловили на парковке в Корее

Опубликованы его фото в частичном камуфляже

Текст: Алексей Шмидт
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Анонс нового пикапа компании KGM, ранее известной как SsangYong, состоялся в начале этого года. Ранее эту машину с индексом O100 показали в виде концепт-кара, разработанного на базе электрического кроссовера Torres EVX. А накануне предсерийный прототип батарейного утилитарника засняли на одной из парковок Сеула. 

Снимками поделилось издание «Autospy». На фотографиях, сделанных на паркинге, KGM O100, можно рассмотреть компактный пикап, передняя часть которого и корма прикрыты плотной тканью, тогда как капот и боковины полностью открыты. 

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Сквозь маскировку проглядываются некоторые детали экстерьера машины, в том числе заглушка решетки радиатора и дневные ходовые огни динамичного вида, а также черный пластиковый обвес на арках и порогах.

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Журналисты из Кореи пишут, что полезная нагрузка автомобиля составит до 500 кг, что позволит использовать его в самых разных целях – от машины для перевозки нетяжелых грузов до транспортного средства для кемпинга и активного отдыха.

Продавать KGM O100, по слухам, хотят в двух электрических версиях. Одномоторная переднеприводная модификация сможет похвастаться максимальной мощностью 207 лошадиных сил.

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Двухмоторный полноприводный вариант позволит при желании переключать передачу крутящего момента между осями, делая машину на выбор как переднеприводной, так и заднеприводной, тем самым лучше адаптировав к различным условиям вождения

Обе версии пикапа собираются оснастить батареей LFP емкостью 80,5 кВт/ч от китайской фирмы BYD. В одномоторном варианте запас хода корейского электрического утилитарника составит около 400 километров, а двухмоторная – около 370 километров. 

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KGM планирует вывести свой новый пикап в продажу в первой половине 2025 года. Ценник на машину может составить порядка 40 миллионов вон или 2,8 миллиона рублей. 

Фото:Autospy

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