Новый электро-пикап бывшего SsangYong подловили на парковке в Корее

Анонс нового пикапа компании KGM, ранее известной как SsangYong, состоялся в начале этого года. Ранее эту машину с индексом O100 показали в виде концепт-кара, разработанного на базе электрического кроссовера Torres EVX. А накануне предсерийный прототип батарейного утилитарника засняли на одной из парковок Сеула.

Снимками поделилось издание «Autospy». На фотографиях, сделанных на паркинге, KGM O100, можно рассмотреть компактный пикап, передняя часть которого и корма прикрыты плотной тканью, тогда как капот и боковины полностью открыты.

Сквозь маскировку проглядываются некоторые детали экстерьера машины, в том числе заглушка решетки радиатора и дневные ходовые огни динамичного вида, а также черный пластиковый обвес на арках и порогах.

Журналисты из Кореи пишут, что полезная нагрузка автомобиля составит до 500 кг, что позволит использовать его в самых разных целях – от машины для перевозки нетяжелых грузов до транспортного средства для кемпинга и активного отдыха.

Продавать KGM O100, по слухам, хотят в двух электрических версиях. Одномоторная переднеприводная модификация сможет похвастаться максимальной мощностью 207 лошадиных сил.

Двухмоторный полноприводный вариант позволит при желании переключать передачу крутящего момента между осями, делая машину на выбор как переднеприводной, так и заднеприводной, тем самым лучше адаптировав к различным условиям вождения

Обе версии пикапа собираются оснастить батареей LFP емкостью 80,5 кВт/ч от китайской фирмы BYD. В одномоторном варианте запас хода корейского электрического утилитарника составит около 400 километров, а двухмоторная – около 370 километров.

KGM планирует вывести свой новый пикап в продажу в первой половине 2025 года. Ценник на машину может составить порядка 40 миллионов вон или 2,8 миллиона рублей.