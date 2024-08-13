Renault унизила Tesla на рекламных билбордах

Мир рекламы может быть крайне своеобразным. И нередко между автопроизводителями в нем разгораются настоящие войны. Один из таких примеров произошел в Великобритании, где Renault, пытаясь прорекламировать новый электрический кроссовер Scenic E-Tech, не преминула унизить Tesla.

Компания установила цифровые рекламные щиты, на которых был изображен ее вседорожник в сопровождении заголовка статьи местного издания «AutoExpress», гласившего следующее:

«Новый Renault Scenic ставит в неловкое положение Tesla Model Y своей ценой и автономностью».

Билборды специально расположили рядом с электрическими зарядными станциями, чтобы их могли видеть в том числе владельцы электрокаров Tesla.

В пресс-релизе Renault, в котором объясняется столь странный поступок, говорится, что «эта смелая фраза обязательно даст владельцам Tesla повод для размышлений».

Запас хода Renault Scenic E-Tech составляет 600 километров, что на 40 километров больше, чем в случае с Tesla Model Y в самой дорогой версии.

При этом француз примерно на 5 тысяч фунтов дешевле (около 600 тысяч рублей – Daily-Motor.Ru), чем его американский оппонент. Так что в такой агрессивной рекламе маркетологи Renault отнюдь не лукавят, а заявляют правду.