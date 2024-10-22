Владельцы Palisade только что подали новый коллективный иск против Hyundai из-за серьезной проблемы с его тормозами

Корейский автопроизводитель Hyundai добился серьезных успехов в отрасли и смог избавиться от амплуа компании, выпускающей ненадежные автомобили. Но полностью идеальных машин не существует, что подтверждает пример актуальной генерации вседорожника Palisade.

Популярный SUV южнокорейской марки стал причиной подачи против компании коллективного иска, который напрямую связан с безопасностью.

Издание «Top Class Actions» опубликовало новость, согласно которой обладатели кроссоверов Palisade 2023 и 2024 годов выпуска готовы судиться с Hyundai из-за неисправности тормозной системы их машин. Утверждается, что некоторые экземпляры «Палисад» имеют проблемы с антиблокировочной системой торможения или антипробуксовочной системой.

Дефект может привести к аварии, если водитель не сможет остановиться, а значит речь идет о безопасности всех участников дорожного движения.

В коллективном иске говорится, что владельцы Palisade сталкиваются с проблемой с тормозами чаще всего при движении на низких скоростях и по неровной поверхности.

Несмотря на то, что количество жалоб на эту неисправность постепенно растет, компания не спешит объявлять отзыв в отношении дефектных машин.

Это побудило владельцев проблемных «Палисад» потребовать от компании возмещение убытков и возврат пострадавшим сторонам полной стоимости их автомобилей.