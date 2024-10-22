Новый «каблучок» Renault на базе R4 снят с повестки

В июле 2021 года Renault с большой помпой объявила об официальном возвращении модели R4 в виде кроссовера, а также фургона. Первый должен поступить в продажу в 2025 году, но со вторым пока все складывается не так удачно.

Французский журнал «L’argus» сообщает, что проект фургона R4 не прошел техническую стадию, а значит вряд ли появится в виде серийного автомобиля.

Проблема этой модели оказалась сложнее, чем изначально казалось руководству «Рено». По словам одного из представителей французской компании, пожелавшего остаться неназванным, платформа AmpR Small, созданная для возрожденной модели R4, изначально не была рассчитана на серьезные нагрузки.

Поэтому для того, чтобы выпустить «каблучок» на этой «тележке», инженерам Renault пришлось бы переделать всю заднюю часть шасси (от моста и шириной между осями до амортизаторов), чтобы приспособить ее перевозке грузов. Все это привело бы к высоким затратам, которые вряд ли бы окупились.

Кроме того, перед разработчиками фургона стоял вопрос об одной или двух раздвижных дверях, левая из которых была бы необходима для потенциальной версии машины с правым рулем.

А еще предметом внутренних дебатов между дизайнерами и специалистами по аэродинамики и практической полезности стала форма крыши такого автомобиля.

Все эти сложности сняли проект «каблучка» на базе R4 с повестки, но, если верить заявлениям руководства Renault, полностью от этой идеи в компании пока не оказались.