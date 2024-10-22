ДомойАвтоновости сегодняНовый «каблучок» Renault на базе R4 снят с повестки

Новый «каблучок» Renault на базе R4 снят с повестки

Инженеры поняли, что реализовать проект будет непросто

Текст: Алиса Шашкова
renault fourgonnette 2025 1

В июле 2021 года Renault с большой помпой объявила об официальном возвращении модели R4 в виде кроссовера, а также фургона. Первый должен поступить в продажу в 2025 году, но со вторым пока все складывается не так удачно.

Французский журнал «L’argus» сообщает, что проект фургона R4 не прошел техническую стадию, а значит вряд ли появится в виде серийного автомобиля.

Проблема этой модели оказалась сложнее, чем изначально казалось руководству «Рено». По словам одного из представителей французской компании, пожелавшего остаться неназванным, платформа AmpR Small, созданная для возрожденной модели R4, изначально не была рассчитана на серьезные нагрузки.

Читают на Daily-Motor
r4 1

Поэтому для того, чтобы выпустить «каблучок» на этой «тележке», инженерам Renault пришлось бы переделать всю заднюю часть шасси (от моста и шириной между осями до амортизаторов), чтобы приспособить ее перевозке грузов. Все это привело бы к высоким затратам, которые вряд ли бы окупились.

Кроме того, перед разработчиками фургона стоял вопрос об одной или двух раздвижных дверях, левая из которых была бы необходима для потенциальной версии машины с правым рулем.

4l express silhouette 1 1

А еще предметом внутренних дебатов между дизайнерами и специалистами по аэродинамики и практической полезности стала форма крыши такого автомобиля. 

Все эти сложности сняли проект «каблучка» на базе R4 с повестки, но, если верить заявлениям руководства Renault, полностью от этой идеи в компании пока не оказались.  

Источник:L'argus
Фото:L'argus, Renault

Интересное по теме:

Новый электро-пикап бывшего SsangYong подловили на парковке в Корее

Анонс нового пикапа компании KGM, ранее известной как SsangYong, состоялся в начале этого года. Ранее эту машину с индексом O100 показали в виде концепт-кара,...

Владельцы Palisade только что подали новый коллективный иск против Hyundai из-за серьезной проблемы с его тормозами

Kia Sportage 6 поколения может стать электрокаром

Skoda Fabia превратилась в хот-хэтч Rally2 Limited Edition

Автомобильные коды стран ЕС: как узнать откуда приехало авто 

Рестайлинговый Kia Sportage (2025) показан на очередных неофициальных рендерах

Критики не согласились с владельцами самого популярного кроссовера в США

Продажи внедорожников Toyota парализованы нехваткой товарных запасов

Новый кроссовер Hyundai Tucson и седан i30 появятся в 2026 году

Один из 250 экземпляров Lancia Delta Integrale Evo 2 уйдет с молотка в Париже

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+