Рестайлинговый Kia Sportage (2025) показан на очередных неофициальных рендерах

Реформенная версия Kia Sportage приближается к официальному дебюту, который может состояться до конца этого года. Тестовые прототипы этой модели все чаще появляются на общественных дорогах, что провоцирует независимых дизайнеров на фантазии относительно их дизайна.

Накануне авторы корейского YouTube-канала «Carsanova» опубликовали собственное видение экстерьера обновленного Sportage 2025, показав машину без какого-либо камуфляжа.

Как и в случае со своими коллегами, художники уверены, что модернизированный «Спортейдж» получит новое оформление передней части кузова. Машине достанется перекроенная головная оптика, которая поменяет свою конструкцию и форму, а также другая решетка радиатора и новый бампер.

Рендер Kia Sportage 2025. Фото: Carsanova

Место матового пластика на колесных арках и дверях должны занять глянцевые вставки, а задние крылья поменять выштамповки.

Ожидается, что после обновления «Спортейдж» сохранит свою актуальную длину, составляющую 4,52-метра. Ширина и высота машины также не изменятся, составив 1,87 и 1,65-метра соответственно.

Шпионское фото Kia Sportage 2025. Источник: соцсети

Технические характеристики машины сейчас неизвестны, но, вероятно, они также останутся прежними. Единственные перемены в агрегатной линейке, которые могут затронуть Sportage, могут коснуться расширения в его гамме гибридных версий.