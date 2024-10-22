ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Kia Sportage (2025) показан на очередных неофициальных рендерах

Рестайлинговый Kia Sportage (2025) показан на очередных неофициальных рендерах

Корейский бестселлер может сменить оформление передка и боковин

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 10 22 в 11.48.11

Реформенная версия Kia Sportage приближается к официальному дебюту, который может состояться до конца этого года. Тестовые прототипы этой модели все чаще появляются на общественных дорогах, что провоцирует независимых дизайнеров на фантазии относительно их дизайна.

Накануне авторы корейского YouTube-канала «Carsanova» опубликовали собственное видение экстерьера обновленного Sportage 2025, показав машину без какого-либо камуфляжа.

Как и в случае со своими коллегами, художники уверены, что модернизированный «Спортейдж» получит новое оформление передней части кузова. Машине достанется перекроенная головная оптика, которая поменяет свою конструкцию и форму, а также другая решетка радиатора и новый бампер. 

Читают на Daily-Motor
Снимок экрана 2024 10 22 в 11.48.43
Рендер Kia Sportage 2025. Фото: Carsanova

Место матового пластика на колесных арках и дверях должны занять глянцевые вставки, а задние крылья поменять выштамповки. 

Ожидается, что после обновления «Спортейдж» сохранит свою актуальную длину, составляющую 4,52-метра. Ширина и высота машины также не изменятся, составив 1,87 и 1,65-метра соответственно. 

kia sportage facelift spy 003 1
Шпионское фото Kia Sportage 2025. Источник: соцсети

Технические характеристики машины сейчас неизвестны, но, вероятно, они также останутся прежними. Единственные перемены в агрегатной линейке, которые могут затронуть Sportage, могут коснуться расширения в его гамме гибридных версий. 

Фото:Carsanova

Интересное по теме:

Новый электро-пикап бывшего SsangYong подловили на парковке в Корее

Анонс нового пикапа компании KGM, ранее известной как SsangYong, состоялся в начале этого года. Ранее эту машину с индексом O100 показали в виде концепт-кара,...

Владельцы Palisade только что подали новый коллективный иск против Hyundai из-за серьезной проблемы с его тормозами

Kia Sportage 6 поколения может стать электрокаром

Skoda Fabia превратилась в хот-хэтч Rally2 Limited Edition

Автомобильные коды стран ЕС: как узнать откуда приехало авто 

Критики не согласились с владельцами самого популярного кроссовера в США

Продажи внедорожников Toyota парализованы нехваткой товарных запасов

Новый «каблучок» Renault на базе R4 снят с повестки

Новый кроссовер Hyundai Tucson и седан i30 появятся в 2026 году

Один из 250 экземпляров Lancia Delta Integrale Evo 2 уйдет с молотка в Париже

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+