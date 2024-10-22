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Новый кроссовер Hyundai Tucson и седан i30 появятся в 2026 году

В Корее подтвердили сроки дебюта местных бестселлеров 

Текст: Алексей Шмидт
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Два самых продаваемых автомобиля Hyundai в скором времени могут пережить модернизацию, в рамках которой оба получат как бензиновый, так и гибридный силовой агрегат для своего нового поколения.

Корейский портал «ET News» сообщает, что новые поколения Tucson и i30 появятся на домашнем рынке в первой половине 2026 года. Сейчас машины проходят в заводской документации под кодовыми индексами NX5 и CN8 соответственно. Число в каждом поле соответствует поколению транспортного средства.

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Инсайдеры пишут, что Hyundai собирается продлить срок службы автомобилей с ДВС после 2030 года в ответ на временной охлаждение спроса на электромобили и ослабление экологических норм (стандарты выбросов Евро-7 в Европе оказались намного слабее, чем предполагалось ранее). 

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Если эта информация подтвердится, то новые Tucson и i30 продолжат оставаться автомобилями с ДВС вплоть до 2033 года, когда их собираются снять с продаж, заменив на чистые электрокары.

Ожидается, что в новой генерации обе модели будут иметь улучшенные характеристики силовых агрегатов, а также получат новейшие технологии безопасности, разработанные инженерами Hyundai. 

Источник:ET News
Фото:Hyundai

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