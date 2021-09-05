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Новый «Камаз Компас» показали до премьеры

От: Алексей Шмидт

В Сеть утекла первая фотография со стенда «КамАЗ» на выставке «Комтранс-2021», на которой до премьеры «засветился» новый «Камаз Компас» в модификации 9. В общей сложности у модели будет четыре исполнения, включая «девятку: это 3,5 тонны, 5 и 12 тонн. Первыми в серийное производство должны отправиться как раз более тяжелые версии с названиями «Компас 9» и «Компас 12».

Судя по первому снимку, новые «Камазы» не будут отличаться от прототипов, представленных в начале июня. Главной особенностью таких грузовиков станет хоть и современная, но заимствованная у китайского производителя JAC кабина, которую использует семейство N-Series.

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По неофициальной информации, приводить в движение «Компас-9» будет 3,8-литровый турбодизельный агрегат Cummins ISF мощностью 152 или 166 лошадиных сил. В первом варианте грузоподъемность модели составит 5,6 тонны, а во втором – 5,9 тонны. Двигатель агрегатируют шестиступенчатой «механикой» фирм JAC или FastGear.

Главными конкурентом «Компас-9» на российском рынке должны стать «Валдай Некст» и «Газон Некст».

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