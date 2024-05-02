«КамАЗ» впервые продемонстрировал очень широкий самосвал «Атлант-50»

Компания «КамАЗ» привезла на мероприятие MiningWorld Russia в Москву свою новую модель, представляющую собой очень широкий самосвал. Грузовик весит около 50 тонн и называется «Атлант-50». Фотографиями автомобиля поделился телеграм-канал «Автопоток».

Колесная формула «Атланта-50» – 6×4. Машина создана таким образом, чтобы эксплуатироваться как в регионах, где температура может опускаться до -40 градусов по Цельсию, так и в районах, где климат может быть жарким, а температуры достигать +40°C.

Ездить по общественным дорогам «Атланту» будет непросто из-за его большой ширины – так что основным место для использования машины станут карьеры.

Автомобиль обладает кабиной К5, а также оснащен тринадцатилитровым рядным 6-цилиндровым турбодизельным мотором, сочетающимся с семискоростной АКПП неизвестной фирмы.

Мощность двигателя не раскрывается, но благодаря тому, что это карьерный самосвал, силовой агрегат может не комплектоваться катализатором, а значит не будет зажат строгими экологическими нормами.

Сроки начала серийной сборки нового «КамАЗа» пока не названы, но, скорее всего, до того, чтобы встать на конвейер, «Атланту-50» осталось совсем немного времени.