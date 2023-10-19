«Убийца ГАЗели» от «КамАЗа» получит название «Компас-3»

На сегодняшний день самым легким представителем нового семейства грузовиков компании «КамАЗ» является автомобиль «Компас-5». Его продажи стартовали в середине лета.

Но в перспективе линейка грузовых машин Камского автозавода обзаведется еще более малотоннажным вариантом. Накануне стало известно, когда можно это ожидать.

Согласно информации, раскрытой телеграм-каналом «Автопоток», который принимает участие в Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2023), новинка «КамАЗа» полной массой до 3,5 тонны появится в конце 2024 года. Автомобиль получит название «Компас-3».

Предполагается, что от старших челнинских бескапотников новый грузовичок будет отличаться более компактными размерами, наличием оригинальной рамы, а также 2,2-литровым 120-сильным мотором, сочетающимся с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В качестве этой агрегатной связки, по слухам, выступит силовая установка китайского автопроизводителя JAC.

Максимальная грузоподъемность «тройки», особенностью которой станет однорядная кабина без спального места, должна составить примерно 1,5 тонны. Управлять машиной можно будет с правами категории B.

Конкурировать новинке «КамАЗ» предстоит со знаменитой «ГАЗель NEXT».