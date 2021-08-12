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Семейство «Камаз Компас»: известны все технические подробности

От: Алексей Шмидт
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Мы уже рассказывали о том, что компания «КАМАЗ» готовится к выпуску первой партии грузовиков нового семейства «Компас», производство которой запланировано на сентябрь этого года. Теперь же в Сети появились все технические подробности о новинке Камского автозавода. 

Первыми в серийную сборку поступят две самые «тяжелые» версии «Компас 9» и «Компас 12», которые носят отраслевой индекс 4308 и должны вытеснить одноименную модель образца 1976 года. Позже к ним присоединятся более легкие исполнения полной массой 3,5 и 5 тонны.

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«Девятка» получит 3,8-литровый «турбодизель» Cummins ISF мощностью 152 или 166 лошадиных сил соответственно. Грузоподъемность первого варианта составит 5,6 тонны, а второго – 5,9 тонны, а ассистировать этому двигателю предстоит с шестиступенчатой МКП фирм JAC или FastGear.

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Что касается «Компас 12», то ему будет положен 166-сильный мотор Cummins 3.8 ISF или 4,4-литровый агрегат этого же производителя с отдачей в 209 л.с., агрегатированные исключительно механической «шестиступкой» FastGear. Грузоподъемность такой машины будет равна от 7 до 7,2 тонны в зависимости от выбранной версии. 

Кроме того, автомобили получат барабанные тормоза и полностью зависимую подвеску на листовых рессорах, а также гипоидный ведущий мост на рессорной подвеске, 200-литровый топливный бак, противотуманные фары и зеркала с подогревом.

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Конкурировать на российском рынке «Компасу 9» предстоит с нижегородским «Валдай Некст» и «ГАЗон Некст», в то время как «Компас 12» ждет соперничество с усиленным «ГАЗон Некст 10». Что касается легких вариантов «Компас 3,5» и «Компас 5», которые появятся в 2023 году, то их главным конкурентом станет «ГАЗель Некст». 

Цены и комплектации семейства Камаз Компас пока не объявлены.

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