«КамАЗ» готовится к тестам современного седельного тягача «Континент»

Премьера нового перспективного тягача КамАЗ-54907 «Континент» в виде концепта состоялась еще в 2019 году. Тогда все были уверены, что машину запустят в серию в 2022 – начале 2023 года, но в итоге это так и не произошло.

Впрочем, «тягач завтрашнего дня» (именно так прозвали грузовик журналисты) все еще остается в повестке Камского автозавода. И уже готовится к испытаниям.

О планах «КамАЗ» начать тесты модели «Континент» пишут наши коллеги из инсайдерского паблика «Русский автомобиль», которые нашли на сервисе по поиску работы «HH».

В вакансии, исходящей от завода, говорится о поиске водителя на полную занятость высокоавтоматизированного транспортного средства (категория Е) с опытом работы от 3 до 6 лет. Зарплата – от 90 тысяч рублей до вычета налогов.

Напомним, проект «КамАЗ-54907» формально относится к новому поколению грузовиков предприятия – K6.

Такие машины будут отличаться от запущенных в 2019 году грузовиков K5 облегченной конструкцией шасси, наличием салона-трансформера, улучшенной аэродинамикой, а также гибридным силовым агрегатом и даже возможностью автономного управления.

Сроки появления новинки «КамАЗа» в серии пока остаются загадкой.