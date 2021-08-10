«Камаз Компас»: конкурента «ГАЗели» и «Валдая» начнут выпускать в сентябре

Анонс перспективного легкого и среднетоннажного семейства «Камаз Компас», которому предстоит бросить вызов продукции Горьковского автозавода, состоялся еще в 2019 году. Прототип грузовика показали журналистам в июне этого года, а теперь стала известна предварительная дата старта его производства.

Как стало известно порталу «Avtospravochnaya», ссылающемуся на собственные источники, премьера автомобиля состоится в сентябре 2021 года на выставке «Комтранс-2021» в Москве. В этом же месяце будет дано начало его серийной сборке.

Напомним, семейство «Камаз Компас» должно включать в себя четыре модификации полной массой 3,5 тонны, 5, 8 и 12 тонн. Младшая модель, которую прочат в конкуренты «ГАЗели», позволит передвигаться на ней водителям с правами легковой категории B.

В конструкцию машин ляжет новая платформа собственной разработки Камского автомобильного завода, но кабину семейство позаимствует у китайского JAC N-Series. Компактные и средние «Компасы» будут комплектовать дизельными моторами Cummins.

Согласно информации, заключенной в утекших в Сеть презентационный слайдах, автомобили получат барабанные тормоза и полностью зависимую подвеску на листовых рессорах, а также гипоидный ведущий мост на рессорной подвеске, 200-литровый топливный бак и боковые зеркала с функцией обогрева.