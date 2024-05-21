Стало известно, когда новая Volga поступит в продажу

Долгожданная для многих презентация автомобилей возрожденной советской марки Volga состоялась сегодня в обед по московскому времени, а спустя несколько часов с момента их премьеры о проекте начали появляться свежие подробности, не раскрытые на презентации.

В рамках показа троицы в лице большого седана Volga C40, а также двух кроссоверов Volga K30 и Volga K40 было заявлено, что выпуск машин собираются наладить в течение 2024 года, а в 2025-м году перевести его на метод полного цикла.

Впрочем, как пишет телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на инсайдеров в стане «ГАЗ», первым на конвейер встанет именно 4-дверка C40. По информации источника, собранные крупноузловым способом автомобили появятся до конца 2024 года.

Ранее это же издание сообщало, что Горьковский автозавод собирается вложить в проект новых автомобилей Volga порядка 60 миллиардов рублей. Все они пойдут как на НИОКР, так и на организацию и локализацию производства.

Кроме того, инсайдерам удалось выяснить, что продавать возрожденные «Волги» собираются через сеть российских дилеров Skoda.

О ценах на линейку новых автомобилей Volga, представляющих собой перелицованные копии китайских автомобилей Changan Reton Plus, Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z, пока ничего неизвестно.