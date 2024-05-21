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Новая Volga подверглась первой критике

Все дело в ее рулевом колесе

Текст: Алиса Шашкова
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Сегодня, 21 мая, на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024» состоялся первый показ автомобилей возрожденного бренда Volga.

На мероприятие со своей делегацией прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который осмотрел премиальный седан Volga C40, построенный на платформе седана Changan Raeton Plus, и указал на один его недостаток.

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В разговоре с представителями Министерства промышленности и торговли РФ глава правительства отметил, что проекту в нынешнем виде пока недостает уровня локализации. Слова господина Мишустина приводит официальный Telegram-канал «Правительство России»:

«У вас где сейчас сделан руль конкретно? Руль пока китайский, а хочется, чтобы руль был российским». 

Вместе с новым седаном Volga C40 делегации были показаны еще две модели возрожденной советской марки – кроссоверы K30 и K40. В основе одного из них, судя по снимкам, лежит «поднебесный» вседорожник Auchan Z6 (суббренд Changan). 

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Все машины выделяются на фоне оригинальных китайских моделей собственным оформлением передних частей кузова (радиаторная решетка на манер оригинальных автомобилей «Волга» и оригинальная бамперная группа). 

Приводить в движение современные «Волги» будет одинаковый бензиновый турбомотор мощностью 188 л.с., сопряженный с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач.

Собирать автомобили марки Volga хотят начать уже в 2024 году, а через год перевести производство на выпуск по полному циклу. 

Источник:Правительство России/Telegram
Фото:Журнал Авто.ру online

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