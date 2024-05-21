Новая Volga подверглась первой критике

Сегодня, 21 мая, на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024» состоялся первый показ автомобилей возрожденного бренда Volga.

На мероприятие со своей делегацией прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который осмотрел премиальный седан Volga C40, построенный на платформе седана Changan Raeton Plus, и указал на один его недостаток.

В разговоре с представителями Министерства промышленности и торговли РФ глава правительства отметил, что проекту в нынешнем виде пока недостает уровня локализации. Слова господина Мишустина приводит официальный Telegram-канал «Правительство России»:

«У вас где сейчас сделан руль конкретно? Руль пока китайский, а хочется, чтобы руль был российским».

Вместе с новым седаном Volga C40 делегации были показаны еще две модели возрожденной советской марки – кроссоверы K30 и K40. В основе одного из них, судя по снимкам, лежит «поднебесный» вседорожник Auchan Z6 (суббренд Changan).

Все машины выделяются на фоне оригинальных китайских моделей собственным оформлением передних частей кузова (радиаторная решетка на манер оригинальных автомобилей «Волга» и оригинальная бамперная группа).

Приводить в движение современные «Волги» будет одинаковый бензиновый турбомотор мощностью 188 л.с., сопряженный с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач.

Собирать автомобили марки Volga хотят начать уже в 2024 году, а через год перевести производство на выпуск по полному циклу.