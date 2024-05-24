ДомойАвтоновости сегодняНа «Западе» оценили новые автомобили Volga, созданные из китайских машин

На «Западе» оценили новые автомобили Volga, созданные из китайских машин

Пока это только "сухие" факты

Текст: Михаил Романченко
Копия etIazcjQFXifN2rdbnWb 1

В отличие от истории с возрождением советской марки «Москвич», интерес западной прессы к проекту воскрешенной Volga оказался гораздо ниже.

Большинство крупных зарубежных информационных агентств ограничились небольшими заметками о премьере таких автомобилей. И более-менее многословным оказался лишь голландский журнал «AutoWeek», но и его материал в большинстве своем включает в себя только «сухие» факты.

На страницах этого автомобильного издания вышла статья под названием «Советский автомобильный бренд Volga возвращается после ухода западных марок», в котором ее автор рассказывает о возрождении «Волги».

volga c40 1202662 1

Заметка сопровождается краткой справкой об оригинальных «Волгах», которая гласит следующее:

«Первые «Волги» датируются 1950-ми годами и были особенно популярны среди административной элиты в советское время. После распада Советского Союза границы открылись, и на российский рынок вышло множество западных автомобилей. Под давлением конкуренции производство «Волги» было остановлено в 2010 году».

volga c40 1202663 1

Следом голландский журналист заявляет, что в результате санкций, наложенных на РФ, в стране почти не осталось западных машин, поэтому Россия вновь начала присматриваться к собственным брендам.

Первым вернулся в строй «Москвич», а теперь пришло время сделать то же самое и «Волгам».

2024 05 21 15.16.47 1 2

Не обошел стороной автор статьи и главную тему в возрождении этого проекта, в частности родословную современных автомобилей Volga, которые оказались клонами китайских машин:

«Новые модели Volga – это китайский Changan, переименованный в собственные модели российского бренда. Разница с оригиналом заключается только в решетке радиатора и бампере, которые являются собственной российской разработкой». 

volga c40 1202664 1

Завершается статья голландского журналиста информацией о том, где собираются производить современные «Волги»:

«Выпуск машин наладят на известном российском автозаводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде на реке Волга. Еще недавно там производились Volkswagen и Skoda». 

Напомним, ранее стало известно, что первым стартует сборка седана Volga C40, являющегося аналогом «поднебесной» 4-дверки Changan Raeton Plus. Появление серийной версии этой машины запланировано на конец 2024 года. 

Источник:AutoWeek
Фото:бренд Volga, Drom, Журнал Авто.ру online

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Американцы назвали лучший подержанный внедорожник до 2,5 млн. рублей: он супернадёжный

Знаменитая Toyota Crown станет купе и, возможно, кабриолетом: как могут выглядеть оба таких автомобиля

Новый Mitsubishi Pajero Sport останется рамным внедорожником: первые изображения

Раскрыт реальный расход топлива популярных машин: некоторые автопроизводители откровенно врут своим клиентам

Внедорожник Tank 500 и кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max испытали на безопасность: результаты тестов удивили скептиков

В Россию привезли лучший малогабаритный кроссовер этого года

Испанцы создали собственный Kia Sportage

3 электромобиля, которые гораздо менее надежны, чем машины с ДВС

Надежный кроссовер с дизелем, современной АКПП, на полном приводе, который стоит дешевле «китайцев»: такой существует

Японский аналог Lada Largus пережил странное обновление

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+