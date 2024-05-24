На «Западе» оценили новые автомобили Volga, созданные из китайских машин

В отличие от истории с возрождением советской марки «Москвич», интерес западной прессы к проекту воскрешенной Volga оказался гораздо ниже.

Большинство крупных зарубежных информационных агентств ограничились небольшими заметками о премьере таких автомобилей. И более-менее многословным оказался лишь голландский журнал «AutoWeek», но и его материал в большинстве своем включает в себя только «сухие» факты.

На страницах этого автомобильного издания вышла статья под названием «Советский автомобильный бренд Volga возвращается после ухода западных марок», в котором ее автор рассказывает о возрождении «Волги».

Заметка сопровождается краткой справкой об оригинальных «Волгах», которая гласит следующее:

«Первые «Волги» датируются 1950-ми годами и были особенно популярны среди административной элиты в советское время. После распада Советского Союза границы открылись, и на российский рынок вышло множество западных автомобилей. Под давлением конкуренции производство «Волги» было остановлено в 2010 году».

Следом голландский журналист заявляет, что в результате санкций, наложенных на РФ, в стране почти не осталось западных машин, поэтому Россия вновь начала присматриваться к собственным брендам.

Первым вернулся в строй «Москвич», а теперь пришло время сделать то же самое и «Волгам».

Не обошел стороной автор статьи и главную тему в возрождении этого проекта, в частности родословную современных автомобилей Volga, которые оказались клонами китайских машин:

«Новые модели Volga – это китайский Changan, переименованный в собственные модели российского бренда. Разница с оригиналом заключается только в решетке радиатора и бампере, которые являются собственной российской разработкой».

Завершается статья голландского журналиста информацией о том, где собираются производить современные «Волги»:

«Выпуск машин наладят на известном российском автозаводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде на реке Волга. Еще недавно там производились Volkswagen и Skoda».

Напомним, ранее стало известно, что первым стартует сборка седана Volga C40, являющегося аналогом «поднебесной» 4-дверки Changan Raeton Plus. Появление серийной версии этой машины запланировано на конец 2024 года.